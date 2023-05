Quiet luxury: De ‘nieuwe’ minimalistische modetrend

Luxe ja, maar discreet en minimalistisch. De afgelopen maanden heeft 'Quiet Luxury' de mode-industrie stormenderhand veroverd. Terwijl luxe stukken met (zeer) opvallende logo's de afgelopen jaren centraal stonden op sociale media, lijkt de voorkeur uit te gaan naar meer discrete mode - en stille luxe.

In een tijd waarin consumenten voorstander zijn van duurzamere mode en hun aankopen eerder doordacht dan dwangmatig doen, is stille luxe een logisch gevolg van deze nieuwe winkelgewoonten. Vermogend of niet, mensen willen nu niet alleen kwaliteit maar ook discretie.

Quiet Luxury of hoe men de "rijken" van de "ultrarijken" kan onderscheiden.

In de afgelopen jaren hebben beroemdheden, influencers en social media celebrities openlijk hun luxe getoond, het ging allemaal om het pronken met een weldadig leven. In schril contrast met deze levensstijl gaan Quiet Luxury aanhangers ervan uit dat "echte rijkdom" niet veel aandacht hoeft te trekken. Voor degenen die het zich kunnen veroorloven om luxe te kopen, is terughoudendheid ook een manier om op te vallen. Want ook al zijn deze stukken discreet, ze zijn wel degelijk duur. Geen grote Gucci gespen, geen Marine Serre monogram sets of T-shirts met Supreme erop geschreven. De volgers van Quiet Luxury vertrouwen op merken als The Row, Khaite, Brunello Cucinelli of Jil Sander. Zonder logo en alleen herkenbaar voor ingewijden.

Jil Sander AW19, credit Catwalkpictures

Echt een nieuwe trend?

Hoewel de term "Quiet Luxury" (discrete of stille luxe) nieuw is, bestaat de trend niet pas sinds vandaag. In tegenstelling tot wat velen misschien denken, zijn de pioniers van de trend niet echt modebewust, integendeel. Steve Jobs droeg een coltrui van Issey Miyake voor 175 US dollar (ca. 164 euro) zonder dat hij dat aan de grote klok hing. Mark Zuckerberg, een ander tech-genie, is gemakkelijk herkenbaar aan zijn T-shirts, die maar liefst 200 US dollar (181 euro) kosten.

Minder kleding kopen en in plaats daarvan kiezen voor meer doordachte aankopen die van betere kwaliteit zijn en langer mee kunnen gaan, is dus de duurzaamheidsmissie die Quiet Luxury vervult.

