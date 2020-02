Quiz: 5 vragen over het modenieuws van februari 2020

Februari telt in 2020 een extra dag, maar nog voor de negenentwintigste van de maand is er al genoeg nieuwswaardigs gebeurd. Hoeveel weet u nog van het modenieuws van februari 2020? Test het met deze korte quiz.

Februari stond in het teken van de internationale modeweken, maar misschien nog wel meer in het teken van de uitbraak van het coronavirus. De modeweken in Seoul, Shanghai en Beijing werden al uitgesteld net zoals denimbeurs Kingpins in Hong Kong. Diverse internationale modeshows werden gecanceld of alleen online uitgezonden.

Gelukkig was er ook goed nieuws. Modebedrijven Crafted Society en Nølson haalden een investeerder binnen, kindermerk Moodstreet heeft een klein zusje genaamd Moodstreet Petit en de Unlimited Footwear Group lanceert een nieuw duurzaam schoenenmerk.

Test uw kennis van het modenieuws met deze korte quiz.

Altijd al up-to-date zijn over de laatste ontwikkelingen in de modeindustrie? Meldt u aan voor de FashionUnited nieuwsbrief! Voeg u toe aan een netwerk van ondernemers, CEO's, ontwerpers, inkopers en andere modeprofessionals die de FashionUnited nieuwsbrief al ontvangen.

Beeld: Unsplash