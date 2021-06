Quiz: 5 vragen over het modenieuws van mei 2021

De maand mei is weer voorbij gevlogen. De maand mei betekende voor zowel België als Nederland aankondigingen van diverse versoepelingen. Naast positieve ontwikkelingen op het gebied van de pandemie gebeurde er ook genoeg in de modewereld. Hoeveel weet u nog van het modenieuws van afgelopen maand?

Zo was er het Eurovisie Songfestival wat voor het nodige spektakel zorgde met de outfits van de presentatoren gemaakt door Nederlandse ontwerpers, maar ook de Franse inzending die haar nummer ten gehore bracht in een look van Dior. Daarnaast maakt Jean Paul Gaultier een comeback in prêt-à-porter, lanceert Sonia Rykiel een kindercollectie en stapt Claes Iversen in bruidsmode.

Modemarktplaats Vinted haald een investering van 250 miljoen euro op en breidde deze maand uit naar Canada. Trussardi benoemde de twee oprichters van het Berlijnse merk GmbH tot creatief directeuren van het Italiaanse merk en Birkenstock heeft nog maar één CEO na het vertrek Markus Benberg.

Beeld: Unsplash