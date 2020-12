Quiz: 5 vragen over het modenieuws van november 2020

November was een mix van verwacht nieuws en onverwachte gebeurtenissen. Koopjesdagen Singles’ Day en Black Friday waren al eerder het gesprek van de dag, maar de records die werden verbroken kon niemand voorspellen. Daarnaast waren er de nodige overnames waardoor menig lezer zijn of haar wenkbrauw heeft opgetild.

Met de start van december komt het einde van 2020 rap dichterbij, een jaar waar velen een punt achter willen zetten. Maar voor dat kan gebeuren, vragen wij u wat u nog weet van het modenieuws van November 2020? Bent u helemaal op de hoogte of moet u nog even in het archief duiken. Neem de test hieronder en kom erachter.

Beeld: Unsplash