QURC. sneakers: vegan, ecologisch en vooral heel stijlvol

Een sneaker van kurk in plaats van leer, je moet het maar bedenken. Dat is precies wat ondernemers Thomas Bruinsma en Farbod Sattarian deden. Waar zijn de schoenenmerken op de high end-markt die stijlvol zijn, aan alle duurzaamheidseisen voldoen én onder goede arbeidsomstandigheden worden geproduceerd? Nergens, was hun conclusie. Enter: QURC.

QURC. is het verhaal van twee jonge mannen die samen een droom hadden: ondernemen. Het tweetal werd tijdens een incubator programma genaamd Traineeship Ondernemen aan elkaar gekoppeld en bedacht wat ervoor nodig is om de wereld te veroveren: Een hippe en tevens duurzame sneaker lanceren. Met een achtergrond in hotelmanagement (Thomas Bruinsma) en rechten (Farbod Sattarian) ligt het misschien niet in de lijn der verwachting om in de retail te stappen, zeker niet in deze grillige tijd. Toch deden ze het. Wat drijft hen? Tijd om kennis te maken met QURC. en de ondernemers erachter.

QURC.: een sneaker van kurk. Hoe bedenk je het?

Sattarian: “Sneakers hebben altijd mijn interesse gehad en ook die van Thomas. Toen we aan elkaar gekoppeld werden tijdens het traineeship, kwamen we na wat brainstormsessies al snel op dit idee. We waren allebei gedreven om te ondernemen, maar wilden dit wel doen vanuit een ideologisch gedachtegoed. We onderzochten de sneakermarkt en merkten op dat hoewel er vraag is vanuit de consumenten voor duurzame vegan sneakers, dit in het hogere segment nauwelijks wordt aangeboden.”

“Hoe je het ook wendt of keert, leer is straks niet meer van deze tijd. We moesten dus op zoek naar een alternatief dat net zo mooi oogt zónder in te leveren op de kwaliteit. Ik moest denken aan een riem van kurk die ik eens had gezien. Toen ik die vast had, kon ik het bijna niet van echt leer onderscheiden.”

Bruinsma: “Kurk is een fantastische leervervanger. De kurk komt van de bast van een kurkboom. Eens in de negen jaar wordt deze geschild. Wanneer de kurkboom geschild wordt, neemt deze 3 tot 5 keer zoveel CO2 op dan wanneer de boom niet geschild zou worden - het is dus naast geweldig materiaal ook nog eens goed voor het milieu. De bast wordt vervolgens enkel in kokend water gelegd en daarna gedroogd, er komen dus geen chemicaliën aan te pas. Dan wordt het kurkleer tot vellen geschraapt waarna de plakken op een kleine katoenen backing worden geplakt. We steunen op deze manier ook de Portugese kurkboeren die door de introductie van de draaidop op wijnflessen veel aan afzet hebben ingeleverd.”

Een hippe en tevens duurzame sneaker lanceren; wat drijft de ondernemers Thomas Bruinsma en Farbod Sattarian? Bruinsma vervolgt: “De duurzaamheid zit ‘m in zoveel aspecten. De verf en de lijm zijn bijvoorbeeld ook niet van dierlijk materiaal vervaardigd en de zool is gemaakt van gerecycled rubber. We zijn op dit moment in gesprek met een leverancier om de veter van organisch katoen te maken. Dat zou de kers op de taart zijn. We zijn constant op zoek naar manieren om het product te verbeteren en stellen ons steeds de vraag hoe het nog milieuvriendelijker kan. Sustainability is een reis, we zijn altijd onderweg.”

Het lijkt mij niet dat jullie lang op de naam hebben gebroed?

Bruinsma: “Ha, nee, soms moet je niet moeilijk doen. Het is wat het is. Kurk kun je niet vastleggen en staat ook minder mooi. QURC. dus.”

Ondernemen in deze tijd en dan met name in de retail, vinden jullie dit niet spannend?

Bruinsma: “Retailers hebben het zwaar en werken op dit moment met een klein en vertrouwd merkaanbod. We zien het als een opstartbaan: als je eenmaal van de grond bent, vlieg je. We hebben al het vertrouwen dat dit gaat werken. De consument wordt steeds bewuster en een sneaker zoals de onze ligt nog niet in de schappen.“

Een groot vertrouwen in de toekomst… Wat staat er op de agenda voor de komende tijd?

Sattarian: “De tweede batch is nu in productie. Die komt eind oktober binnen. We zijn in gesprek met verschillende winkels om daar te verkopen, maar blijven wel kritisch. We willen dat de winkel zich echt kan vinden in onze ideologie.”

“Op de planning staat verder ook het uitbreiden van het assortiment. Of het een runner wordt of iets anders is nog de vraag. We zijn ambitieus, we willen naar het buitenland. Want ja, onze grootste fantasie is een gevestigde speler worden op de markt. Wereldwijd. Maar eerst willen wij Nederland veroveren. Het is onze missie om duurzame mode het nieuwe normaal te maken. We willen juist de ‘gewone consument’ aanspreken. We willen het taboe doorbreken dat je inlevert op stijl en kwaliteit als je voor duurzame mode kiest. Met QURC. proberen wij een nieuwe standaard te creëren, voor iedereen. Zonder ergens op in te leveren.”