QURC zet volgende stap en opent eerste winkel in Amsterdam

De Amsterdamse 9 straatjes vormen de thuisbasis van diverse bekende modemerken. In het verlengde van de straat waar modegiganten als Filling Pieces en Samsoe Samsoe zijn gevestigd, heeft QURC ruim twee maanden terug haar eerste winkel geopend aan de Oude Spiegelstraat. QURC is een Amsterdams sneakermerk dat dierlijke materialen links laat liggen en bewijst dat je met het materiaal kurk vele kanten op kunt. Het merk heeft als missie om duurzame mode toegankelijker te maken.

Zo’n twee jaar geleden begonnen de twee jonge ondernemers; Farbod Sattarian en Thomas Bruinsma met het initiatief om leer te vervangen door kurk. In de tussentijd hebben meerdere, altijd duurzame en simplistische, collecties de revue gepasseerd. Het afgelopen jaar is er een mooie samenwerking ontstaan en hebben QURC en de familie Kluivert, vanwege hun gedeelde duurzame filosofie en passie voor mode, besloten om de handen ineen te slaan en hun krachten te bundelen.

De nieuwe samenwerking brengt veel expertise, exposure en nieuwe inzichten met zich mee. Het team timmert hard aan de weg en dat heeft nu geresulteerd in een eerste eigen fysieke winkel in het hartje van Amsterdam. Ondanks de beperkende maatregelen die een doorn in het oog zijn voor de vele retailers en beginnende ondernemers in Nederland, kende QURC een voortvarend debuut in een van de populairste buurten van Amsterdam.

Kurk is voor veel mensen nog een relatief onbekend materiaal. Het feit dat klanten het nu kunnen zien en voelen schept meer vertrouwen. De oprichters merken dat veel klanten snel overtuigd zijn op het moment dat ze de producten in de winkel aantrekken.

Het sneakermerk is al een tijdje te vinden bij verschillende vooraanstaande retailers door Nederland maar met hun eerste eigen winkel willen ze een volgende stap te zetten in het neerzetten van het merk. ‘Dit houdt overigens niet in dat we de focus volledig gaan verleggen van online naar fysiek,’ oppert Sattarian, ‘Wij zijn van mening dat beide elkaar versterken.’

Behalve de al langer beschikbare Essentials heeft QURC tegelijkertijd met de opening van hun winkel een nieuwe sneaker gelanceerd; The Fragment Low. Uiteraard speelt wederom het materiaal kurk de hoofdrol, maar nu wordt het materiaal op enkele plekken geflankeerd door ‘faux-suede’, een vegan alternatief voor suede. Deze originele combinatie, samen met het gekozen kleurenpalet zorgt voor een wat speelsere look ten opzichte van de Essentials, maar het merk blijft ten alle tijde bij haar simplistische filosofie.

Het ontwerpteam van QURC zit niet stil en er wordt ondertussen alweer gewerkt aan nieuwe silhouetten, die voor de zomermaanden gelanceerd zullen worden. Behalve hun prachtige winkel in de 9 straatjes heeft QURC dus ook nog een flitsende webshop waar ze veel informatie delen over het concept en waar al de huidige modellen ook gewoon beschikbaar zijn. Dus ga vooral langs bij de eerste QURC-store aan de Oude Spiegelstraat 1, of neem anders een kijkje op www.qurc-amsterdam.com .