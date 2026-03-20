Radiant Earth: De kleurtrend voor 2028 gespot op de catwalk
Radiant Earth is eerder deze week onthuld als Kleur van het Jaar 2028 door WGSN en Coloro. De trendforecastingplatforms omschrijven de tint, een warme, aardse oranjetint, als een “betrouwbare en toch assertieve neutrale kleur”.
In een bredere context weerspiegelt de keuze volgens de twee bedrijven een consument die steeds meer prioriteit geeft aan welzijn boven overleven. Dit is met name het geval tegen de achtergrond van aanhoudende wereldwijde onrust. De kleur markeert dan ook een “beslissende verschuiving van vluchtige emoties naar duurzame stabiliteit” en biedt een “vastberaden weg voorwaarts”.
WGSN positioneert de kleur als complementair aan natuurlijke materialen, maar benadrukt ook de veelzijdigheid. Het gebruik ervan kan machinaal bewerkte oppervlakken met een strakke afwerking een warme uitstraling geven. De veelzijdigheid van Radiant Earth is inderdaad al uitgebreid verkend op de catwalks.
Van haute couture tot herenmode en van casual tot weelderige mode, Radiant Earth bewijst zijn aanpassingsvermogen als statementkleur en als subtiele basis. De tint is ook terug te zien in accessoires, waar het een rijk, aards accent toevoegt. Hier is te zien hoe de tint in eerdere collecties is toegepast:
