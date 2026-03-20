Radiant Earth: De kleurtrend voor 2028 gespot op de catwalk

Radiant Earth is eerder deze week onthuld als Kleur van het Jaar 2028 door WGSN en Coloro. De trendforecastingplatforms omschrijven de tint, een warme, aardse oranjetint, als een “betrouwbare en toch assertieve neutrale kleur”.

In een bredere context weerspiegelt de keuze volgens de twee bedrijven een consument die steeds meer prioriteit geeft aan welzijn boven overleven. Dit is met name het geval tegen de achtergrond van aanhoudende wereldwijde onrust. De kleur markeert dan ook een “beslissende verschuiving van vluchtige emoties naar duurzame stabiliteit” en biedt een “vastberaden weg voorwaarts”.

WGSN positioneert de kleur als complementair aan natuurlijke materialen, maar benadrukt ook de veelzijdigheid. Het gebruik ervan kan machinaal bewerkte oppervlakken met een strakke afwerking een warme uitstraling geven. De veelzijdigheid van Radiant Earth is inderdaad al uitgebreid verkend op de catwalks.

Van haute couture tot herenmode en van casual tot weelderige mode, Radiant Earth bewijst zijn aanpassingsvermogen als statementkleur en als subtiele basis. De tint is ook terug te zien in accessoires, waar het een rijk, aards accent toevoegt. Hier is te zien hoe de tint in eerdere collecties is toegepast:

Damesmode

Radiant Earth gespot bij Zimmermann SS26 - Ready to Wear, Dries Van Noten FW26 - Ready to Wear & Victoria Beckham FW26 - Ready to Wear Credits: ©Launchmetrics/spotlight

Radiant Earth gespot bij Julie Kegels FW26 - Ready to Wear, That Concept Store FW26 - Ready to Wear, Imane Ayissi SS26 - Haute Couture & Anthropologie FW26 - Ready to Wear Credits: ©Launchmetrics/spotlight

Radiant Earth gespot bij Imane Ayissi SS26 - Haute Couture, Chanel SS26 - Ready to Wear & Shushu/Tong SS26 - Ready to Wear Credits: ©Launchmetrics/spotlight

Radiant Earth gespot bij Credits: Lino Villaventura SS26 - Ready to Wear, Chanel OFF26 Pre-Fall Women, Weider Silveiro SS26 - Ready to Wear ©Launchmetrics/spotlight

Herenmode

Radiant Earth gespot bij Saint Laurent FW26 Menswear, Niccolò Pasqualetti FW26 - Ready to Wear & Kiton FW26 - Menswear Credits: ©Launchmetrics/spotlight

Radiant Earth gespot bij Dries Van Noten FW26 - Menswear & Dries Van Noten FW26 - Menswear & Soshiotsuki FW26 - Menswear Credits: ©Launchmetrics/spotlight

Radiant Earth bij Christopher John Rogers FW26 - Ready to Wear, Paul Smith FW26 - Menswear & Saint Laurent SS26 - Menswear Credits: ©Launchmetrics/spotlight

Accessoires

Radiant Earth gespot bij Balenciaga SS26 - Ready to Wear, La DoubleJ OFF26 - Pre-Fall Women & Lacoste SS26 - Ready to Wear Credits: ©Launchmetrics/spotlight

Radiant Earth gespot bij Lacoste SS26 & Zomer FW26 - Ready to Wear Credits: ©Launchmetrics/spotlight