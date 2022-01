Radicaal sexy of radicaal comfortabel: vier vrouwentrends voor herfst/winter 22/23

"Corona zal waarschijnlijk binnenkort wel onder controle zijn, maar de mode zal nog heel lang getekend worden door de ervaringen van deze crisis", dat zei trendanalist Carl Tillessen tijdens een online lezing op de Fashion Day van het Deutschen Mode Instituts.

De nieuwe collecties moet comfortabel zijn en er tegelijkertijd gekleed uitzien, wellicht moeten hiervoor geheel nieuwe kledingstukken worden ontwikkeld. Denk bijvoorbeeld aan het principe van het poloshirt, dat de elegantie van een overhemd combineert met het comfort van een T-shirt, aldus Tillessen. Naast sobere kleding voor overdag zullen mensen uitbundige en nauwsluitende kleding voor het uitgaan verlangen, voorspelt hij.

Deze contrasterende tendensen tussen "radicaal sexy en radicaal comfortabel" worden weerspiegeld in de volgende vier thema's, die het Duitse mode-instituut "Natural Me", "Intuitivism", "Otherwhere" en "Supercharged" noemt. "Post-pandemische mode zal niet multifunctioneel zijn, maar juist heel specifiek voor een gelegenheid. Dat wil zeggen consequent alledaags, of consequent anders," vat Tillessen samen.

Natuurlijk Ik

"Zachtheid ontmoet rauwheid" - is het principe dat ten grondslag ligt aan het thema 'Natuurlijk ik'. Hier ontmoeten onconventionele helderheid en lichtheid monochrome kleurenbeelden. In een samenspel tussen tactiliteit en structuren krijgen ton-sur-ton gelaagde looks diepte door ruwe breisels, zegt trendonderzoeker Karolina Landowski.

Foto: Brunello Cucinelli FW21, Lemaire FW21, Kristina Fidelskaya FW21. Catwalkpictures

De damesmode voor herfst/winter 2022/23 nodigt uit tot cocoonen in de gewatteerde Cloud Coat zonder quilting; ook de Puffer Jacket in korte en neutrale kleuren mag niet ontbreken. Een ander kernproduct is de mouwloze jas, omhullend en wijd gesneden, met ceintuur in de taille en knoopsluitingen.

De look voor het FW22 seizoen is casual maar perfect gecombineerd in ton-sur-ton lagen. Sweatbroeken worden meer getailleerd en over het algemeen blijven damesbroeken in deze trend wijd. Textuur in all-over geribde tweedelige sets met tops en broeken, en in lange all-over gebreide jurken. Net als in de vorige seizoenen blijft gebreide kleding grof en rustiek, oversized en volumineus, harig en pluizig - bij voorkeur op een manier die handwerk laat zien. Harige tassen en platte laarzen maken deze rustige en sensuele look compleet.

Intuitivisme

"Het thema 'Intuitivisme' drukt een verlangen naar verbinding uit," zegt Landowski. "Het verlangen om te feesten, om te pronken, om ook die allure van verleiding na te jagen, en het herontdekte verlangen naar een slimme sexiness." De silhouetten zijn slank, geraffineerd en de halslijnen zijn graag diep. Uitsnijdingen stellen het lichaam centraal, de dramatische looks zijn geïnspireerd op de clubnachten van de jaren 70 en 80. Glamoureuze feestjurken, minirokjes en asymmetrische topjes met glitter, pailletten, lak en leer ontmoeten de duisternis van de nacht.

Foto: Petar Petrov FW21, Coperni FW21, Givenchy FW21. Catwalkpictures

De silhouetten van de jassen zijn wijd en lopen uit naar de zoom, de pufferjacks voor vrouwen zijn getailleerd. Lange wikkeljassen en korte blousonjassen in donkere tinten van imitatiebont of dierenbontpatronen worden gecombineerd met strakke leren broeken, glanzende leggings of slanke jurken. De benen komen nog meer tot hun recht met hoge hakken en over-the-knee laarzen. Blazers zijn ook scherp gesneden, met extreem geaccentueerde schouders. Een iets nonchalantere vorm van damesmode voor herfst-winter 22/23 zijn nauwsluitende longtops van viscose of breigoed, die gecombineerd worden met een vloeiende broek.

Otherwhere

"Het thema 'Otherwhere' is geïnspireerd op het verlangen naar reizen. Het gaat over folklore en afstand, vrijheid en zelfbeschikking," zegt trendonderzoeker Landowski.

Foto: Dsquared FW21, Etro FW21, Philosophy di Lorenzo Serafini FW21. Catwalkpictures

Volksmotieven en streetwear ontmoeten elkaar op luchtige wijze en maken kledingstukken tot unieke stukken. De gewatteerde anorak met quilting, patchwork van verschillende stoffen en vlakken in colour blocking vormen de essentie van deze look. Nylon, breisels, wol en vullingen worden gebruikt om gedeconstrueerde kledingstukken te maken, geïnspireerd op het studentenleven. Linten, spelden en emblemen vullen de kleurrijke blazers en jasjes aan. Geplooide rokken zijn er in mini en midi.

Geruite wollen blazers, overhemden en rokken met franjes dragen een vleugje jaren 70 en vintage nostalgie in zich. Grof gebreide Noorse truien of een preppy jumper completeren deze naïef ironische look, evenals stoere laarzen, sportschoenen en loafers met een plateauzool en opvallende stiksels. Bijpassende denim broeken voor dames worden wijder, kleurrijker en zien er het mooist uit alsof ze met de hand zijn bewerkt.

Supercharged

'Supercharged' is een uitbarsting in de contrasten van impulsiviteit en harmonie, durf en soberheid, geluk en kleermakerij, aldus Landowski. "Alles is vermengd tot een gedurfd escapisme tot het uiterste."

Foto: Prada FW21, Isabel Marant FW21, Jil Sander FW21. Catwalkpictures

Deze dameslooks voor HW2022/23 zijn gebaseerd op gedurfde kleuren en heldere, vaak minimale vormen. Een futuristische vorm van Art Deco ontmoet sportkleding. Diepe, vaak nieuwe, kleuren verschijnen als tweekleurige looks, als essentie op shirts of panty's, als contrasterende jurken, op revers of als biezen. Citroengeel, signaalrood en appelgroen geven een frisse look aan klassieke wollen mantels met afhangende schouders.

Lak is een onmisbaar statement materiaal voor jasjes en broeken. Oversized vesten en hoodies van nylon en fleece zijn geïnspireerd op de wintersport, bieden bescherming en vormen een statement tegelijk. De geometrische patroontaal op glanzende viscose rokken en gebreide truien is ontleend aan de Art Deco; een futuristische nuance wordt aangebracht door de felle kleuren. De kleurrijke coltrui in jersey of ribbreisel is een van de essentiële stukken voor deze dameslook, net als de roze blazer of de statement laarzen.

Dit artikel is vertaald uit het Duits en eerder verschenen op FashionUnited.de