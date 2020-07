Raf Simons viert 25-jarig jubileum met speciale archiefcollectie van 100 stuks

Raf Simons viert dit jaar het 25-jarig jubileum van zijn gelijknamige modelabel met een bijzondere capsule collectie, zo is te zien op zijn website. Ter ere van het jubileum brengt hij onder de naam Raf Simons Archive Redux verschillende iconische ontwerpen uit zijn archief opnieuw uit in een oplage van honderd stuks.

Campagnebeelden van de collectie, geschoten door fotograaf Willy Vanderperre, zijn nu al op zijn website te zien, maar de ontwerpen zijn pas vanaf december bij geselecteerde retailers te koop. De collectie wordt omschreven als een herinterpretatie van het verleden, ontwikkeld voor en in het huidige tijdsbeeld. De campagnebeelden tonen al enkele stuks, waaronder een hoodie met de tekst KOLLAPS uit de lente/zomercollectie van 2002 en een rood overhemd geïnspireerd op de elektronische band Kraftwerk uit het herfst-/winterseizoen van 1998.

Raf Simons showt dit seizoen niet tijdens de mannenmodeweek in Parijs die deze week digitaal plaatsvindt. Wel wordt er verwacht dat de Belgische ontwerper in de herfst zijn nieuwe collectie voor het lente/zomerseizoen van 2021 zal presenteren.

Simons, die eerder creatief directeur was bij Dior en Calvin Klein, heeft vanaf april samen met Miuccia Prada ook de creatieve leiding over Prada. Op het moment werkt hij samen met haar aan de eerste vrouwencollectie voor het lente/zomerseizoen van volgend jaar, die in september in Milaan geshowd zal worden.

Beeld: Raf Simons website