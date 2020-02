Raf Simons aan de slag bij Prada als co-creatief directeur

Raf Simons sluit zich aan bij Prada. De geruchten gingen al een tijd rond binnen de modewereld dat de Belgische ontwerper een overstap zou maken naar de Prada Group. Dit wordt nu door de Italiaanse luxegroep bevestigt in een persbericht.

Simons, voorheen creatief directeur bij onder andere Dior en Calvin Klein, zal vanaf 2 april de creatieve leiding hebben over Prada samen met Miuccia Prada. Het bericht meldt dat Simons en Prada evenveel verantwoordelijkheid hebben voor het creatieve proces. De eerste collectie die het duo samen gaat ontwerpen zal in september 2020 geshowd worden.

Raf Simons co-creatief directeur van Prada

Prada duidt de samenwerking aan als een die verregaande synergieën heeft. “Het opent een nieuw gesprek tussen twee ontwerpers die toonaangevend zijn en onder een van de belangrijkste ontwerpers van vandaag de dag. Conceptueel is het ook een nieuwe aanpak en definitie van creatieve leiding van een merk.”

Tegen Vogue.com meldt Simons dat hij nog steeds zijn eigen gelijknamige merk zal voortzetten. Prada benaderde Simons meteen na zijn afscheid bij Calvin Klein, zo meldt de ontwerper. Miuccia Prada vult daarbij aan dat het contract met Simons geen einddatum heeft. “Het contract is voor eeuwig.” Wat de creatieve krachten van Miuccia Prada en Raf Simons zullen maken voor de Spring/Summer 2021 damesmode show in september, daar zal men nog enkele maanden in spanning op moeten wachten.

Beeld: Calvin Klein Spring/Summer 2019 © Catwalkpictures.com