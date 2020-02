Raf Simons werkt samen met Dr. Martens

Belgisch ontwerper Raf Simons werkt samen met schoenenmerk Dr. Martens. Simons heeft voor het jubileum van Dr. Martens de Original boot in een nieuw jasje gestoken, zo luidt het persbericht.

Dr. Martens gaat dit jaar, in het kader van het 60-jarige jubileum, elke maand een samenwerking aan met een merk of designer. Simons heeft de 1460-laars bewerkt met nikkelringen waardoor gerefereerd wordt aan de punk clubscene van de jaren zeventig uit de vorige eeuw. Een gecombineerd Dr. Martens x Raf Simons logo is op de zijkant van de zwarte laars te zien.

De laarzen zijn te koop in de Dr. Martens webshop vanaf 22 februari. Een prijs wordt nog niet genoemd.

Beeld: Dr. Martens