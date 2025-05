Rag & Bone herdefinieert authenticiteit voor de Europese markt

In mei opende het New Yorkse merk Rag & Bone, al lange tijd gewaardeerd om de fusie van klassiek Brits kleermakerswerk met Amerikaanse workwear, haar eerste Europese standalone winkel buiten het Verenigd Koninkrijk, in hartje Amsterdam. Gelegen aan de Heiligeweg 36 in het voormalige flagshipstore-pand van Scotch and Soda, markeert de nieuwe winkel met twee verdiepingen niet alleen een fysieke mijlpaal. Het signaleert een weloverwogen stap in het Europese premium modelandschap, waar trans-Atlantische invloeden steeds meer de vraag stimuleren naar merken die geïnspireerd zijn op erfgoed, maar toch functioneel en modern zijn. Maar waar draait het bij Rag & Bone nu echt om?

Brits kleermakerswerk, Amerikaanse grit, Manhattan cool

Rag & Bone is niet zomaar een esthetische hybride. Het is een merk gebouwd op editorial realism. Opgericht in 2002, ontstond het niet om trends na te jagen, maar om functionaliteit in de mode te herdefiniëren door middel van een design-ethos geworteld in tijdloosheid en draagbaarheid. Het bewandelt een duidelijke middenweg, waarbij het de banaliteit van normcore aan de ene kant en conceptuele excessen aan de andere kant vermijdt. In plaats daarvan biedt Rag & Bone doordacht design, verankerd in proportie, textuur en vakmanschap, gemaakt voor het moderne leven, niet alleen voor de catwalk. De kledingstukken van het label tonen culturele relevantie zonder kostuumachtig of nostalgisch te worden. Een leren jack is geen rebelse throwback. Het is nauwkeurig gesneden en ergonomisch verfijnd.

Credits: Rag & Bone

Op maat gemaakte broeken erven de traditie van bespoke tailoring, maar voelen ontspannen en natuurlijk aan. Premium denim, misschien wel de hoeksteencategorie van Rag & Bone, is ontworpen om met de drager mee te evolueren, en nodigt uit tot een patina van ervaring in plaats van zich ertegen te verzetten. Dit ingetogen zelfvertrouwen gaat verder dan kleding. De productexpansies van Rag & Bone zijn strategisch redactioneel in plaats van opportunistisch. De aanstaande lancering van een horlogelijn via een vijfjarig licentiecontract met Sequel, onderdeel van de Timex Group, is hiervan een voorbeeld. De collectie, die in de herfst van 2025 debuteert, belooft de visuele taal van ingetogen cool van Rag & Bone te vertalen naar de categorie horloges. Het is een voortzetting van de merkwereld die is gebouwd op coherentie en helderheid.

Credits: Rag & Bone

Retail als culturele verbinder

De flagshipstore in Amsterdam brengt de waarden van Rag & Bone tot leven in ruimtelijke vorm. Originele hardhouten vloeren, minimalistische armaturen en een palet van aardse neutrale tinten creëren een sfeer die warm is, maar toch scherp. Het is een ruimte die de filosofie van het merk weerspiegelt: verfijnd, ingetogen en eigentijds met een knipoog naar vakmanschap. De winkel biedt het volledige assortiment voor heren-, dameskleding en accessoires, waardoor klanten in de Benelux directe toegang hebben tot de complete merkbeleving.

Een strategische zet via Fashion Club 70

Dit Europese debuut is geen solo-act. Gesteund door een wholesale-partnerschap met Fashion Club 70, een van de meest invloedrijke distributeurs in de Benelux, legt Rag & Bone de basis voor een diepe marktpenetratie. Het uitgebreide retailnetwerk van Fashion Club 70, met meer dan 1.100 verkooppunten in België, Nederland en Luxemburg, is een strategisch middel voor groei. Het biedt de infrastructuur die nodig is om de zichtbaarheid te vergroten en langdurige relaties met belangrijke inkopers in de regio te bevorderen.

Credits: Rag & Bone

Credits: Rag & Bone

Met Düsseldorf als volgende stap op de expansie-roadmap en nieuwe licentieovereenkomsten die de productlijnen uitbreiden, evolueert Rag & Bone van een nichefavoriet in New York naar een wereldwijd georiënteerd label. Daarbij blijft het trouw aan de principes die zijn identiteit hebben gevormd: vakmanschap, authenticiteit en een sterk gevoel voor design. Voor inkopers en retailers in Europa vertaalt zich dat in meer dan alleen product. Het biedt een belofte van continuïteit, cultuur en commerciële helderheid.

Verkoopseizoen SS26

Nu het verkoopseizoen voor SS26 bij Fashion Club 70 van start gaat, hebben inkopers de mogelijkheid om Rag & Bone te ontdekken naast een sterke portfolio van andere toonaangevende merken.

Datums:

Pre SS26: 21/05-23/06

21/05-23/06 Main SS26: 15/09-30/09

Over Fashion Club 70 Lees meer over Fashion Club 70 op de bedrijfspagina