Rails viert 15-jarig bestaan: van Californië tot Amsterdam

De afgelopen twee jaar heeft Rails zich gevestigd in de Negen Straatjes, Amsterdam. Rails vond haar oorsprong in de ontspannen sfeer van de Californische kust en is nu wereldwijd bekend, en vierde onlangs hun 15-jarig bestaan met evenementen in hun Europese winkels, waarbij zowel mode-insiders als trouwe volgers werden verwelkomd. De reis van het merk benadrukt een unieke mix van kwalitatief vakmanschap, emotionele connectie en veelzijdigheid.

FashionUnited sprak met Rails-oprichter en creatief directeur Jeff Abrams in de Amsterdamse winkel over het jubileum, de collecties en alles wat met Rails te maken heeft.

Credits: Rails. Jeff Abrams

Een testament aan duurzame kwaliteit en loyaliteit

Jeff beschouwt passie en het koesteren van een emotionele band als de kern van het merk. Hij legt uit hoe Rails' toewijding aan het maken van betrouwbare kwaliteitsproducten heeft bijgedragen aan het blijvende succes van het merk. Rails veroverde de mode-industrie met het iconische geruite overhemd, gemaakt van een unieke Tencel- en Rayonmix, dat 15 jaar geleden werd geïntroduceerd en nog steeds in elke collectie terugkomt. Het merk blijft trouw aan zijn ontwerpfilosofie om blijvende indruk te maken. Of het nu gaat om de zachte stoffen, de subtiele kust esthetiek of de verfijnde, maar toch ontspannen look, de producten van Rails stralen een ingetogen elegantie uit die klanten seizoen na seizoen doet terugkeren.

De winkel in de Runstraat voelt aan als een verlengstuk van de identiteit van het merk en brengt een vleugje van het luchtige, zonnige Californische leven (waar Jeff vandaan komt) naar de Amsterdamse grachten. Het 15-jarig bestaan van Rails wordt gevierd met evenementen in winkels in de VS en Europa, waarbij de wereldwijde groei en vooruitgang van het merk worden onderstreept. In de afgelopen 15 jaar is Rails geëvolueerd van het aanbieden van op zichzelf staande items naar complete outfits, met collecties die nu onder andere klassieke jassen, jurken, basics en veelzijdige stukken bevatten. Vaak worden dezelfde stoffen en silhouetten in verschillende prints en stijlen aangeboden, wat zorgt voor veelzijdigheid en een brede aantrekkingskracht.

Credits: Rails

Thuis ver van huis: het erfgoed van Rails en lokale relevantie

De Californische sfeer in de winkel is voelbaar, van de cactustuin achterin en het surfboard decor tot de selectie lichte en kleurrijke prints. De LA-vibe wordt aangevuld met zwaardere breisels, vesten en bovenkleding, die zijn aangepast aan het Europese klimaat. Het winkelontwerp en de collectie weerspiegelen de roots van het merk, terwijl er tegelijkertijd een lokale band wordt gecreëerd – een belangrijk aandachtspunt voor Rails, dat ernaar streeft gemeenschappen over de hele wereld te betrekken. Jeff geeft toe dat hij in Californië nooit meer dan een trui droeg als winterjas, en bevestigt dat de aanpassing van Rails aan verschillende markten cruciaal is geweest. Het ontwerpen van tijdloze, wollen jassen was een nieuwe uitdaging voor het merk, maar ze waren vastbesloten om dit goed te doen. Het resultaat? Elegante, warme jassen die perfect zijn voor mistige Europese winters.

De internationale personalisatie van het merk komt tot uiting in lokale accenten in elke winkel. Rails biedt limited edition tassen en shirts met de naam van de locatie, van LA en New York tot Londen, Amsterdam, Berlijn en Parijs. Zowel in de winkels als in de collecties wordt die persoonlijke touch voortgezet, waarbij Jeff vertelt hoe hij van stad naar stad reist, de omgeving observeert en zorgvuldig de perfecte winkellocatie selecteert.

Credits: Rails

Binnen deze internationale markten spreekt Rails een brede doelgroep aan met zowel dames- als herencollecties, waarbij Jeff laat weten dat de winkels zich meer richten op damesmode, met plannen om herenmodewinkels te openen. Hij legt ook uit dat Rails heel geschikt is voor het 'moeder-dochter' winkel duo, die allebei stukken vinden die passen bij hun unieke stijl, wat laat zien hoe het product van het merk mensen van verschillende leeftijden en levensfasen aanspreekt.

Wereldwijde uitbreiding en succes in de groothandel

Met showrooms in LA, New York, Londen en Antwerpen, en verkoopkantoren in diverse regio's, heeft het merk een sterke aanwezigheid opgebouwd in zowel de groothandel als directe verkoop. Het bedrijf verdeelt zijn activiteiten ongeveer fifty-fifty over deze kanalen, waarbij het eigen verkoopteam de processen nauwkeurig beheert – een strategie die ervoor zorgt dat de kernwaarden van het merk, kwaliteit en passie, in elke stap worden gewaarborgd. Voor de toekomst richt Rails zich op het verder uitbreiden van zijn netwerk, met mogelijke nieuwe locaties in Hamburg, Kopenhagen en Australië, waar de Californische esthetiek van het merk van nature goed aansluit.

Credits: Rails

Een doordachte toekomst

De groei van Rails is bewust en bedachtzaam, en het merk wil geen overhaaste beslissingen nemen om trouw te blijven aan zijn integriteit en de relaties met klanten verder te verdiepen. Ondanks de snelle expansie blijft Rails toegewijd aan zijn missie: het creëren van stijlvolle items die elegantie op een toegankelijke manier combineren met opvallende details. Terwijl het merk blijft groeien, blijft het gevestigd in hun passie voor zowel het product als de klant, en nemen nieuwe uitdagingen aan met dezelfde zorg en creativiteit die het tot een succes hebben gemaakt.