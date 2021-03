Ralph Lauren introduceert duurzaam Color on Demand-platform

Ralph Lauren introduceert vandaag, naar eigen zeggen, het eerste duurzame verfsysteem: Color on Demand, een manier waarop de mode-industrie katoen duurzamer, effectiever en sneller kan verven, zo meldt de oprichter van het gelijknamige Amerikaanse modemerk in een persbericht. Het bedrijf heeft de ambitie om het eerste katoen-verfsysteem zonder afvalwater te worden.

Ralph Lauren zal dit proces gebruiken en zal later dit jaar een product, gemaakt met deze technologie lanceren. Daarnaast streeft het label ernaar in 2025 het Color on Demand-proces in meer dan 80 procent van de katoenproducten van het modemerk toe te passen.

Colour on Demand is ontworpen om het waterverbruik terug te dringen en vervuiling aan te pakken. Het systeem bestaat uit verschillende technologieën die het recyclen en hergebruiken van het water uit het verfproces mogelijk maken. Hierdoor ontstaat het eerste schaalbare verven van katoen zonder afvalwater. Naast het besparen van water, vermindert het bedrijf ook de hoeveelheid chemicaliën, kleurstof, tijd en energie, dat wordt gebruikt bij het verven van katoen op traditionele wijze.

Samenwerking met innovators

“Traditioneel verven is een van de meest vervuilende praktijken in onze branche. Als wereldwijd merk erkenden we de noodzaak een schaalbare oplossing te creëren”, vertelt Halide Alagöz, hoofd product en duurzaamheid bij Ralph Lauren in het persbericht. Ralph Lauren werkte met vier innovators samen om Colour on Demand te creëren: Dow, een leider in materiaalkunde; Jeanologia, een leider in duurzame oplossingen voor kleding- en stofafwerking; Huntsman Textile Effects, een wereldwijd chemisch bedrijf gespecialiseerd in textiel kleurstoffen en chemicaliën; en Corob, een technologieleider in dispenser- en mengoplossingen van het kleurproces.

In de eerste fase van Colour on Demand optimaliseerde Ralph Lauren het gebruik van ECOFAST Pure Sustainable Textile Treament, een voorbehandelingsoplossing ontwikkeld door Dow voor katoen. Bij het gebruik van bestaande verfapparatuur maakt ECOFAST Pure, vergeleken met traditionele katoen verfprocessen, het verbruik minder van: water (40 procent), chemicaliën (85 procent), energie (90 procent) en reductie van de koolstofvoetafdruk (60 procent), zo staat in het persbericht.

Jeanologia waarschuwt voor watercrisis

Het bedrijf is een interessante samenwerking voor Colour on Demand, omdat zij zich inzet voor een gezondere mode-industrie. Jeanologia is een bedrijf dat zich sinds 1994 bezighoudt om een ethische, duurzame en eco-efficiënte mode-industrie te creëren. Zo bespaarde Jeanologia ongeveer 15,5 miljoen kubieke meter water in 2020. Dat is een hoeveelheid die nodig is voor de jaarlijkse, menselijke consumptie van een stad, zoals Amsterdam.

Omdat het vandaag de Wereld Waterdag is, meldt Enrique Silla, CEO van Jeanologia in een persbericht, dat de watercrisis de volgende ramp zal zijn waar we mee te maken hebben. De textielindustrie is verantwoordelijk voor 20 procent van de wereldwijde watervervuiling. Spijkerbroeken zijn een van de meest verkochte kledingstukken die een grote impact hebben op het milieu tijdens de productie. Volgens Jeanologia is het daarom belangrijk om de productieprocessen te veranderen, meldt het persbericht.