Ralph Lauren lanceert samenwerking met Major League Baseball-teams

Beeld: Ralph Lauren

Modemerk Ralph Lauren is een partnerschap gestart met een paar van de meest prominente Amerikaanse baseball-teams. Dat meldt het bedrijf in een persbericht. Vandaag lanceert de eerste van drie capsulecollecties die werden ontwikkeld in samenwerking met de New York Yankees, de Los Angeles Dodgers, Chicago Cubs en de St. Louis Cardinals. Er zullen nog twee collecties volgen waarin andere clubs aan bod komen, waaronder de Boston Red Sox.

Ontwerper Ralph Lauren is zelf al zijn hele leven baseball-fan; hij groeide op in The Bronx en was groot fan van Yankees-speler Mickey Mantle. In 2018 maakte Ralph Lauren al een limited-edition Yankees-collectie, die razendsnel uitverkocht raakte. De huidige collecties zijn een ode aan baseball als centrale inspiratiebron voor Lauren. De eerste capsulecollectie bevat poloshirts, satijnen jasjes, fleece-sweaters en petten, waarbij de kleuren en logo’s van de clubs samenkomen met die van het merk Ralph Lauren.

De collecties, gemaakt voor mannen, vrouwen en kinderen, zijn vanaf vandaag te koop op de Ralph Lauren-website en Ralph Lauren-winkels wereldwijd, evenals de Major League Baseball-winkel in New York en verschillende Major League-stadions. Prijzen gaan van 37 euro voor een kinderpet tot 599 euro voor een uniseks satijnen jasje voor volwassenen.