Ray-Ban en Facebook brengen smart glasses op de markt

Facebook en Ray-Ban brengen een slimme bril genaamd Ray-Ban Stories op de markt, zo delen de twee in een persbericht. Met de bril kunnen gebruikers onder andere foto’s en video’s maken en bellen.

Aan de voorkant van het montuur zitten twee camera’s. Wanneer er beelden worden gemaakt gaat er een lampje branden zodat men weet wanneer het gebeurd. Door te roepen ‘He Facebook, maak een foto’, worden er afbeeldingen gemaakt. Met de Facebook View-app is het mogelijk de foto’s en video’s te delen via onder andere Facebook, Instagram en Whatsapp.

De bril heeft ook ingebouwde audio. Het is hierdoor onder andere mogelijk muziek of podcasts te beluisteren vanuit apps op een telefoon. Ook kan de gebruiker een telefoontje beantwoorden.

Ray-Ban Stories is beschikbaar in 20 diverse modellen. De prijs voor de slimme bril start vanaf 329 euro en de brillen zijn verkrijgbaar online en in geselecteerde winkels in de Verenigde Staten, Australië, Canada, Ierland, Italië en Groot-Brittannië.