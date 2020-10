Re-launch Amsterdams fashionmerk Zoe Karssen

Kledingmerk zet in op limited editions, creativiteit en duurzaamheid. Modemerk Zoe Karssen is op 24 september jl. nieuw leven ingeblazen. Vanaf die dag is de nieuwe website zoekarssen.com live, waarop de webshop met de nieuwe collectie te vinden is. Deze collectie geeft een nieuwe invulling aan het merk, maar behoudt het eigenzinnige, onderscheidende en vrouwelijke karakter. Zoe Karssen heeft veel aandacht voor jong talent, creativiteit en duurzaamheid.

Vrouwelijk modemerk met impact

Onder meer Beyoncé, Emma Roberts, Rihanna en Cara Delevingne droegen items van het Amsterdamse bedrijf. “Zoe Karssen is meer dan een merk, ze maakt impact met innovatie en een remarkable karakter. We maken mode die vrouwen inspireert om zelfvertrouwen uit te stralen en krachtig over te komen”, vertelt Franklin Thielsch, directeur bij Fashion Invest. Met Fashion Invest maakt het merk een doorstart, nadat het begin 2019 failliet ging.

Jong en creatief

Het merk gaat werken met inspiratie van jonge talenten, op het gebied van design, fotografie en artworks. “Talent een podium bieden en het creatieve proces ondersteunen met onze eigen specialisten”, vertelt Thielsch. We geven dit de komende weken verder vorm in “Zoe Karssen On Stage”.

The New Way of Fashion

Het merk wil haar bijdrage leveren aan een duurzamere wereld. “We zijn een merk met ambitie en we durven de trend te zetten door gebruik te maken van betere productiemethoden en duurzamer te zijn voor mens en milieu. We werken met kleinere collecties en houden dit exclusief om overproductie te voorkomen”, vertelt Thielsch.

Op zoek naar meer informatie?

Neem contact op met Franklin Thielsch via 023-2052199 of info@zoekarssen.com.