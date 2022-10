Ready, set, go: Een run door Amsterdam met On Running

De dagen worden weer korter en het weer slechter. Als je na je werk wilt gaan joggen op de joggingbaan, moet je of opschieten of goed uitgerust zijn voor het donker. Het Zwitserse sportkledingmerk On Running heeft zijn nieuwste 'Lumos'-capsule geïntroduceerd, die bedoeld is om hardlopers beter zichtbaar te maken, zelfs als de zon niet schijnt.

De capsule, die varieert van een weerbestendige jas tot shorts en een strakke hardloopbroek tot bijpassende schoenen, steunt op reflecterende details en een patroon dat doet denken aan grijze wolken. Qua prijs variëren de stukken van 29,95 euro voor een hoofdband tot 249,95 voor een jas.

Beeld: FashionUnited

Om de collectie passend te presenteren, nodigde On woensdagavond geïnteresseerden uit voor een hardloopwedstrijd in Amsterdam, waar de hardloopschoenen 'Cloudmonster Lumos' door een geselecteerde groep werden getest. Het trefpunt van het evenement was de centraal gelegen modewinkel Oallery, die was omgetoverd tot een On pop-up ruimte. Op een route van ongeveer zeven kilometer liepen de deelnemers over de bruggen van de grachten en het bruisende centrum van de Nederlandse metropool, terwijl het langzaam donker werd en de schoenen tot hun recht kwamen door de weerkaatsing van de lichten.

Renschoenen ‘Cloudmonster Lumos’ . Foto: FashionUnited

Foto: FashionUnited

Na afloop vierden de uitbundige en soms bezwete lopers de nieuwe capsule in Oallery samen met de lokale modewereld. De running look van de atleten ontmoette de casual streetwear stijl van de andere gasten - vergelijkbaar met het schoenenassortiment van Oallery, dat sportschoenen en casual sneakers biedt.

Om de groep in een goede stemming te houden waren DJ's Mia Cecilie en Deez verantwoordelijk voor de running track en kwamen hun favoriete plekken in de stad voorbij. Natuurlijk leverden ze ook elk een mixtape af die de track een extra boost gaf.

Renners en andere gasten bij het evenement. Foto: FashionUnited

Dit artikel werd eerder gepubliceerd op FashionUnited DE. Vertaling en bewerking naar het Nederlands door Caitlyn Terra.