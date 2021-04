Rebels, ambitieus en tegendraads oftewel Amsterdenim

Elk seizoen weer zorgt Amsterdenim voor een nieuwe collectie met jeans. Amsterdam is de blauwdruk voor elke collectie. Zo heeft de jeans drie riemlussen op de achterkant die verwijzen naar de drie kruizen uit het wapen van Amsterdam. De drie kruizen vind je ook terug op de knopen van de jeans. De bovenste knoop is het Amsterdenim-logo, als verwijzing naar Amsterdam als diamantstad. Op de back pocket zit een gouden lijn in de vorm van de beroemde Gouden Bocht, een deel van de Herengracht, het goud refereert weer naar de Gouden Eeuw. Dit stiksel is gedaan volgens de gulden snede.

De jeans van Amsterdenim zijn vernoemd naar beroemde Amsterdammers. Zo is er onder andere de JOHAN tapered slim fit jeans, JAN slim fit jeans, KLAAS loose fit jeans, ALBERT oftewel APPIE true tapered fit jeans en de SJAAN voor de vrouwen. JOHAN staat voor typisch Nederlands gewoon maar toch een bijzondere broek, vernoemd naar een van de beroemdste Amsterdammers en een van de beste voetballers aller tijden, Johan Cruijff. De REMBRANDT regular straight fit selvedge jeans, is een nonchalante broek geïnspireerd op de Nederlandse Gouden Eeuw en een van zijn beroemdste schilders Rembrandt van Rijn. Zo zit er achter elk item een verhaal. Nieuw: De HENK tuinbroek voor mannen èn vrouwen, en de HENKIE voor kids vanaf maat 100 cm!

Niet alleen de namen van de jeans verwijzen naar beroemde Amsterdammers, ook de namen van de wassingen en kleuren zijn in het Nederlands. Zoals onder andere REGENWOLK, DIEP WATER en HEMELS BLAUW. Ook is er JOET BLAUW, joet verwijst weer naar een biljet van tien gulden dat het meest levendige kleur blauw had. Wij leveren jeans van selvedge denim, dry denim en raw denim, maar ook speciale wassingen zoals hand-tanned jeans. Alle selvedge jeans zijn gemaakt van 100% biologisch katoen en soms met een vleugje stretch.

Amsterdenim is gevestigd aan het toepasselijke Spijkerkade in Amsterdam Noord en is op weg naar de top. Amsterdenim is sinds 2014 actief en het doel is om op een duurzame manier een stukje Amsterdam te verkopen in de vorm van kleding.