Rebranding Profuomo afgerond “De focus ligt op smart casual en sportief”

Timeless Comfort. In deze twee woorden ligt precies besloten waar mannenmerk Profuomo voor staat. “Onze nieuwe pay-off vormt een belangrijk onderdeel van onze rebranding”, zegt CEO Harry van der Zee. “Tijdloos design en maximaal comfort: dat is onze nieuwe standaard.”

De markt van zakelijke kleding is de laatste jaren sterk veranderd. “Al voor corona was vercasualisering de trend”, beaamt Van der Zee. “Minder mannen dragen een pak. Door het coronabeleid is dit proces in een stroomversnelling geraakt. Feesten, congressen, officiële gelegenheden… ze waren er niet meer. Thuiswerken werd de norm. Daarom hebben we onze rebranding, waar we toch al mee bezig waren, versneld doorgevoerd. Met als resultaat dat Profuomo nu een merk is met de nadruk op smart casual. En: - dit is een primeur! - we brengen nu ook een fashionable sportscollection. De SS22-collectie is onze eerste collectie ‘nieuwe stijl’ en de reacties zijn veelbelovend.”

Any place, any time

De rebranding draait om de pay-off ‘Timeless Comfort’. “Dat is wat we in alle opzichten willen uitstralen”, aldus Van der Zee. “Timeless zegt iets over het draagmoment. Onze kleding kun je any place, any time dragen. Tijdens het werk, in de auto, in het vliegtuig, in het weekend of gewoon thuis. Timeless zegt ook iets over de duurzaamheid. Als derde generatie familiebedrijf zijn we ons bewust van onze verantwoordelijkheid naar de volgende generaties. We houden ons ver van fast fashion en werken voornamelijk met duurzaam gecertificeerde materialen, zoals organic katoen en diervriendelijke merinowol. Tenslotte verwijst Timeless ook naar de collectie: die is tijdloos, zowel in kwaliteit als in design. Het woord ‘comfort’ slaat op het feit dat we al onze ontwerpen langs de lat van comfort leggen. Ieder item uit onze collectie geeft maximale bewegingsvrijheid en voelt aangenaam in het dragen. We hebben bijvoorbeeld een groot knitted programma in shirts en zelfs in suits. Knits hebben van nature stretch en geven daardoor maximale bewegingsvrijheid. Bijkomend voordeel: door de fijnheid van het breien hoeven de shirts niet gestreken te worden. Ook dát is een vorm van comfort.”

Rebranding

De afgelopen maanden is in Rotterdam, de thuishaven van Profuomo, hard gewerkt om de rebranding in alle geledingen van het bedrijf door te voeren. De productie, de materialen, de kwaliteit, de customer experience, de dienstverlening, alles kwam in het teken van Timeless Comfort te staan. Ook het logo werd opgefrist. Van der Zee: “Nu we de switch naar smart casual, comfortable en contemporary hebben gemaakt, heeft ook ons logo een update gekregen. Een moderner en strakker lettertype past beter bij de brand values waar we vandaag de dag voor staan. We zijn heel blij met het resultaat.”

Bredere doelgroep

Nu de herpositionering is afgerond, kan Profuomo actief de markt gaan benaderen. Op dit moment wordt Profuomo verkocht in 14 landen wereldwijd. Van der Zee: “In Nederland hebben we verkooppunten bij gerenommeerde moderetailers. Ook hebben we vier eigen brandstores. Met onze nieuwe collecties richten we ons echter op een bredere doelgroep, waardoor ook retailers in het smart casual en luxury sports segment in beeld zijn gekomen. We hopen de komende tijd ook in dat segment veel nieuwe enthousiaste ondernemers te kunnen begroeten. Vanaf januari 2022 zullen we onze nieuwe AW22 collectie presenteren.”

