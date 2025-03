Rebranding voor Brits merk PrettyLittleThing

De Britse online damesmode retailer PrettyLittleThing, onderdeel van de Boohoo Group, heeft een ambitieuze nieuwe rebranding onthuld om "toegankelijke luxe te herdefiniëren voor een nieuwe generatie".

Onder leiding van medeoprichter Umar Kamani, die vorig jaar terugkeerde bij PrettyLittleThing, draait de 'A Legacy in Progress' rebranding om het vieren van de geschiedenis van het merk, terwijl tegelijkertijd de toekomst opnieuw wordt vormgegeven. Het merk neemt afstand van zijn fast fashion verleden en ontwikkelt zich tot een eigentijds damesmodemerk.

Toen Kamani terugkeerde, verklaarde hij dat hij de "behoeften en wensen" van de PrettyLittleThing-klanten centraal zou stellen bij elke beslissing. In een verklaring zei het merk dat de nieuwe visie "de essentie van moderne verfijning" vastlegt, geïnspireerd door maandenlange directe dialoog en feedback van zijn klanten.

Kamani zei: "Mode heeft een ongelooflijke kracht om te inspireren, te verheffen en te transformeren. A Legacy in Progress is meer dan een rebranding – het is een beweging die de evoluerende stijl van onze klanten viert. We schrijven het volgende hoofdstuk in de modegeschiedenis en we staan ​​pas aan het begin."

PrettyLittleThing New Beginnings-collectie Credits: PrettyLittleThing

PrettyLittleThing rebranding plaatst klanten centraal in het nieuwe hoofdstuk

De rebranding is een "complete revisie" van de look and feel van het merk, van logo-ontwerp tot kleurenpalet, typografie en website-ontwerp, evenals de tone of voice en een algehele merkpositionering om een ​​"alomvattende upgrade" te bieden, van vernieuwde collecties tot een inspirerende digitale bestemming. De kern van de transformatie is de herinrichting van de visuele identiteit van PrettyLittleThing. Het kenmerkende eenhoorn-embleem, ooit een speels symbool in bubblegumroze, is uitgegroeid tot een verfijnd, historisch geïnspireerd beeldmerk dat "de elegantie van een historisch wapen combineert met modern design". De nieuwe monochrome look is ontworpen als eerbetoon aan het vakmanschap van luxe merkemblemen, "terwijl de unieke geest behouden blijft die PrettyLittleThing altijd heeft onderscheiden".

Als aanvulling op het logo is er een vernieuwd woordmerk dat een moderne kijk op klassieke typografie weerspiegelt, "een mix van tijdloze historie met een jeugdige uitstraling". Er is ook een grote verschuiving in het kleurenpalet van het merk, van het felle bubblegumroze naar rijke tinten granaatrood, rozenblaadjes en blushzand.

Op de nieuwe website van het merk beschrijft PrettyLittleThing zichzelf als "dé stijlbron voor elke It-girl", met hoogwaardige mode-essentials. "Met de overtuiging dat hoogwaardige mode-essentials voor iedereen beschikbaar moeten zijn. Van klassiek en tijdloos tot eigentijds en cutting-edge, ontworpen met jou in gedachten. Ons icoon? De eenhoorn. Omdat we inspelen op het individu. Geen twee mensen - of garderobekasten - zouden ooit hetzelfde moeten zijn. Dit is het volgende tijdperk van PLT, en we zijn blij dat je erbij bent," voegt het merk toe.

PrettyLittleThing neemt afstand van fast fashion en biedt eigentijdse damesmode

De nieuwe rebranding wordt gepresenteerd via twee nieuwe collecties: het PLT Label, dat een "nieuwe standaard in eigentijdse elegantie" zal bieden, met hoogwaardige trend-essentials en statement pieces, zoals maxi-jurken met ringdetails en tailoring, en New Beginnings met "een verfijnde viering van moderne stijl".

De nieuwe collecties tonen de intentie van het merk om zich af te keren van fast fashion en klanten producten en designs van premium kwaliteit te bieden, met capsules van tijdloze collecties jurken, tailoring, bovenkleding en knitwear voor "elk type It-girl".

