Reconstruct bundelt krachten met Belgisch sportmerk Unrun4254 via capsule collectie

Het Nederlandse ontwerperscollectief Reconstruct Collective en het Belgische sportmerk Unrun4254 hebben hun krachten gebundeld voor een ge-upcyclede capsule collectie: Rerun. De collectie zal op 1 mei van twee tot vijf te passen en te bestellen zijn in een pop up shop in de Adam Toren in Amsterdam. Vanaf 9 mei is de Rerun collectie ook te koop via de websites van Reconstruct en Unrun4254.

De op atletiek geïnspireerde collectie bestaat uit negen stuks waarvoor enkel stof overschotten, samples en onverkochte voorraad van Unrun4254 gebruikt is. Zo zijn hoodies gebruikt om jurken van te maken en zijn jasjes omgetoverd tot korsetten. De prijs van de collectie ligt tussen de 175 euro voor een cropped sweater en 395 euro voor een patchwork joggingbroek of hoodie jurk.

De samenwerking markeert de eerste internationale samenwerking van het merk Unrun4254, dat is opgezet door de Belgische olympische sportvrouwen Elodie Ouedraogo en Olivia Borlée. Zij delen in het persbericht over hun samenwerking met Reconstruct: ‘’In Reconstruct vonden wij geweldig toegewijde vrouwen die onze visie delen in hoe we een positieve bijdrage kunnen leveren aan de mode-industrie.’’

Reconstruct is een Nederlands collectief bestaande uit vier ontwerpers - Laura Aanen, Kim Kivits, Michelle Lievaart en Sanne Verkleij - zij richtten het merk in 2016 op als studenten aan de Willem de Kooning Academie in Rotterdam. Sinds die tijd waren ze onder andere te zien bij internationale modeweken zoals die van Parijs en New York. In 2020 presenteerde Reconstruct hun eerste show tijdens Amsterdam Fashion Week.

Photographer: Daniil Lavrovski @d_lavrovski, Model: Shivawn Jade Joubert @shivawnjoubert_

