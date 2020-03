Reconstruct Collective presenteert gereconstrueerde pakken in een nagebootste werkomgeving

Het Nederlandse ontwerpcollectief Reconstruct Collective lanceerde onlangs haar zevende collectie. Doel was om draagbaardere kledingstukken te creëren. Hoewel alleen omzetcijfers zullen uitwijzen of dit doel is behaald, was het thema van de collectie duidelijk herkenbaar - want wie heeft er niet wel eens de verveling van een eindeloos lange werkdag doorstaan?

‘The Boring Office’ was één van de vijf werkgerelateerde thema’s waarmee bezoekers werden ontvangen bij aanvang van de FW20-presentatie van het merk eind februari in Iso-Amsterdam, een oud en ongebruikt industrieel pand dat werd omgetoverd tot werkruimte waar af en toe evenementen worden georganiseerd.

De klok stond stil in de steriele kantooromgeving waar modellen, veelal in grijze, gedeconstrueerde en vervolgens gereconstrueerde pakken, op stoelen en tafels zaten. Ze staarden lusteloos in de leegte, als in een diepe afgrond van verveling. Eén model verfrommelde op futloze wijze vellen papier en gooide deze op een grote hoop op de vloer. Hoewel de setting de betekenis van saai volledig duidelijk maakte, deed de kleding dat zeker niet. Een oversized blazer, genaamd ‘Pull it together jacket’, kon bij de taille aan elkaar worden geknoopt met de trekkoorden die zo kenmerkend zijn voor het merk. Bij een ander jasje ontbrak onder de borst een stuk stof dat in plaats daarvan aan de bijpassende broek was genaaid.

Sociale statements en vooruitstrevende mode-items gaan hand in hand

Reconstruct Collective startte als zeer conceptueel merk, waardoor het de aandacht trok van de pers en artiesten, maar inmiddels hoopt het label een breder publiek te bereiken. “We willen nu een draagbaarder merk zijn,” vertelt Alyssa Groeneveld, één van de vijf leden van Reconstruct Collective. “We zien mensen, bekenden van ons of in Amsterdam, die echt door ons geïnspireerd raken. Ze zeggen dan: ‘Ik vind je kleding leuk, maar het is wat teveel’. Nu willen we onze doelgroep bereiken.”

Foto: The Burnout-ruimte bij Reconstruct Collective’s AW20 presentatie | FashionUnited

Desalniettemin blijft het het concept dat de kracht is van Reconstruct Collective, zo toonde de modeshow-meets-art-presentatie van de herfst/winter 2020-collectie aan. Ironische sociale statements gingen gedurende de hele presentatie hand in hand met vooruitstrevende mode-items met thema’s als lab, burnout en ‘vrijmibo’ (kort voor vrijdagmiddagborrel).

“We bedenken concepten voordat we daadwerkelijk met een collectie komen. We baseren onze concepten altijd op vijf personages, omdat we met z’n vijven zijn,” vertelt Groeneveld over de collectie genaamd ‘Redundant 5’. “Dit keer dachten we dat het kantoor gaaf zou zijn, omdat we vijf verschillende personages konden creëren en ze bij elkaar konden brengen in een setting waarin ze samenwerken.” Dit reflecteert de manier waarop Reconstruct Collective in 2015 werd opgericht.

Thuiskomen

Oorspronkelijk is Reconstruct Collective opgericht door negen vrienden die samen studeerden aan de Willem de Kooning Academie, een kunstacademie in Rotterdam. Toen ze tijdens hun laatste jaar hoorden dat er geen afstudeershow zou plaatsvinden, besloot de groep om een eigen show te organiseren. Ze gebruikten hiervoor geld dat was ingezameld via een crowdfundingsactie.

Foto: The Lab bij Reconstruct Collective’s AW20 presentatie | FashionUnited

Sindsdien is Reconstruct Collective te zien tijdens internationale modeweken zoals die van Parijs en New York, en na lovende kritieken vindt het merk het nu tijd om zichzelf te bewijzen op de markt.

De huidige designers van Reconstruct Collective zijn elk verantwoordelijk voor een specifiek aspect van de merkidentiteit. Laura Aanen is de fotografe en verantwoordelijk voor social media. Ze doet de castings samen met Groeneveld, die creatief producent en hoofd marketing is. Michelle Lievaart is verantwoordelijk voor de stagiaires en de productie. Kim Kivits leidt de verkoop en is grafisch ontwerper van het label. Sanne Verkleij is hoofd textiel en verantwoordelijk voor de financiën.

Het merk, dat momenteel verkrijgbaar is bij JIP van Margreeth Olsthoorn in Rotterdam en bij ENG Concept Store in Shanghai, heeft besloten om haar nieuwste collectie te showen in Amsterdam en vanuit daar aan de volgende te werken.

“We zijn overal ter wereld geweest en hebben overal waar we wilden onze stempel gedrukt,” zegt Groeneveld. “Maar we wilden teruggaan naar Amsterdam, omdat onze familie en vrienden zich daar bevinden. We wilden echt iets doen voor deze stad.”

Het origineel van dit artikel verscheen eerder op FashionUnited.uk. Vertaling en bewerking vanuit het Engels: Tessa Guntlisbergen.