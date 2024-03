Recovo CEO: “Met ons bespaart u niet alleen materiaal en CO2, maar ook geld”

“De Spaanse start-up Recovo ontwikkelde een internationale online marktplaats waar modebedrijven hun productieresten kunnen doorverkopen om te voorkomen dat restmaterialen worden vernietigd. Daarnaast werkt het bedrijf ook aan andere oplossingen.”

“Mónica Rodriguez richtte in 2021 het bedrijf Rocovo op in Barcelona (Spanje). Haar motivatie: ze wil de industrie nieuwe oplossingen bieden voor een meer circulaire economie en het behoud van hulpbronnen. Omdat ze zelf uit de mode-industrie komt, kent ze de problemen van de sector en de uitdagingen waar deze de komende jaren mee te maken krijgt.”

“Ze ziet vooral veel mogelijkheden in stofrestanten, omdat veel modebedrijven stoffen en bestanddelen van voorgaande jaren verzamelen in hun magazijnen. Vaak beseffen ze niet eens welke juweeltjes daar liggen te verstoffen. Rocovo wil helpen om deze juweeltjes weer bruikbaar te maken. CEO Mónica Rodriguez legt uit hoe dit werkt en welke ideeën zo nog meer heeft.”

Wat was het idee achter Recovo? Wat doet Rocovo precies?

“Rocovo is een platform dat circulaire oplossingen biedt voor de mode-industrie. Dit zijn in wezen twee belangrijke diensten die allemaal gerelateerd zijn aan textielafval en uiteindelijk textielafval omzetten in een grondstof.”

“Een van onze diensten is onze marktplaats waar merken overtollige materialen, garens, rollen stof, ingrediënten enzovoort uit de modeproductie kunnen kopen en verkopen. We hebben elke categorie op voorraad, van bruidskleding tot bovenkleding en katoenen breisels voor T-shirts en sweatshirts. Hier kunnen merken materialen kopen met traceerbaarheid en ook de impact van deze materialen per meter berekenen met een LCA-methode. Recovo is in feite een platform dat bedrijven die restvoorraden hebben in contact brengt met bedrijven die ze willen kopen.”

De tekst loopt verder onder de afbeelding.

Mónica Rodriguez, oprichter en CEO van Recovo. credits: Recovo

Welke tweede service biedt u aan uw klanten?

“De tweede dienst is software. Deze software is een hulpmiddel voor voorraadbeheer. Hier classificeren we de restvoorraden uit de productie in herbruikbaar en niet-herbruikbaar afval.”

“Voor het herbruikbare afval maken we een digitale bibliotheek met alle materialen die het bedrijf op voorraad heeft. We maken een visuele, aantrekkelijke, digitale catalogus met foto's, video's, scans van de materialen, hoeveelheid, samenstelling en alle beschrijvingen.”

“Dit betekent dat de ontwerpers en inkoopteams, voordat ze een collectie ontwerpen, eerst kunnen hergebruiken wat al beschikbaar is in het bedrijf in plaats van op zoek te gaan naar nieuwe leveranciers. Met onze steun kunnen bedrijven het hergebruik van hun eigen materialen met 50 procent verhogen. Dus we kunnen tegen een bedrijf zeggen: Oké, je hebt voor vijf miljoen euro aan afgedankte goederen in je magazijn. Laat ons u helpen zodat uw bedrijf ze kan hergebruiken. Dit bespaart niet alleen grondstoffen, maar ook geld. Daarnaast worden alle inventarisaties omgezet in gegevens zoals impact, waterverbruik, voorkomen emissies en chemicaliën.”

Dus als je dergelijke restvoorraden gebruikt in plaats van nieuwe goederen te kopen, kun je dan actief je ecologische voetafdruk verkleinen?

“Als je een kledingmerk bent en een nieuwe collectie ontwerpt, kun je besparen op waterverbruik en emissies bij de productie van nieuw katoen door katoen via ons in te kopen. Merken kunnen deze besparingen in hun collectie vermelden.”

Waar komen de stoffen of materialen meestal vandaan?

“We kopen ze in bij verschillende modemerken van over de hele wereld.”

De tekst loopt verder onder de afbeelding.

De outfit van het merk Alohas is gemaakt van Recovo-stoffen. credits: Recovo

Met hoeveel bedrijven werkt u samen?

“Het zijn er veel, nu meer dan 800.”

En hoe internationaal is uw netwerk?

“We zijn vertegenwoordigd in 15 markten. Spanje is het belangrijkste land, maar direct na Spanje komt Frankrijk, dan Italië, dan Portugal, dan Duitsland, Nederland en nu zijn we ook vertegenwoordigd in Scandinavië.”

Kunt u ons een actueel voorbeeld geven van waar Recovo-materialen worden gebruikt?

“Een paar weken geleden waren we bijvoorbeeld op de Copenhagen Fashion Week. Daar toonde een merk op de catwalk een collectie gemaakt van stoffen die Recovo had teruggewonnen van een ander bedrijf. Dit bedrijf kwam uit Spanje. Gisteren hebben we stoffen gerecycled van een Duits modehuis en een Spaanse ontwerper heeft een hele collectie gemaakt van Recovo-stoffen en die getoond op de Madrid Fashion Week. We hebben dit al met veel ontwerpers gedaan.”

“Wat voor het ene bedrijf afval is, kan voor een ander bedrijf een hulpbron zijn. Dat is het mooie ervan. Zonder Recovo zou dit hergebruik niet plaatsvinden, en dat vind ik geweldig en motiveert me.”

De tekst loopt verder onder de afbeelding.

De stoffen worden opgeslagen in een database en kunnen via het platform worden gekocht. credits: Recovo

Wat gebeurt er normaal gesproken met deze restanten?

“In het verleden hield het bedrijf zijn stoffen op voorraad. In het begin hebben stoffen een waarde. Na een bepaalde tijd zijn de stoffen verouderd en worden ze afgeschreven. Dit betekent dat ze niet langer waardevol zijn voor het bedrijf. Dus worden ze weggegooid en verbrand. Sommige restvoorraden worden ook per kilo opgekocht door groothandelaren. Maar stel je voor dat je een zijde van hoge kwaliteit in voorraad hebt. Die wordt dan ook per kilo verkocht. Het verliest dan ook veel waarde. We willen ervoor zorgen dat de goederen hun waarde niet verliezen. Natuurlijk wordt het goedkoper, maar het behoudt wel zijn waarde.”

“Bovendien is er nu nieuwe wetgeving die het verbranden of weggooien van overtollige inventaris verbiedt en bedrijven verantwoordelijk maakt. Ze moeten het dus op een duurzame manier recyclen, hergebruiken of weggooien. Ze zijn verantwoordelijk voor deze overtollige inventaris en kunnen het niet weggooien of verbranden. Ze moeten oplossingen vinden. Recovo is er daar één van.”

U noemde de nieuwe wetgeving waarin staat dat voorraden niet langer mogen worden vernietigd. Maar u biedt op uw website ook aan dat u oude voorraad of zelfs overgeproduceerde nieuwe goederen recyclet. Wat doet u hier precies mee?

“Dit is de nieuwste dienst die we aanbieden en gaat momenteel een proefperiode door. Wat we doen is verbinding maken. Stel dat een klant goederen over heeft en opslagruimte nodig heeft. Dan helpen we hen een recyclingbedrijf te vinden, zelfs over de landsgrenzen heen, afhankelijk van waar de goederen zich bevinden. Met andere woorden, we helpen hen de juiste partner voor recycling te vinden. Dit is vooral interessant voor kleine en middelgrote bedrijven, minder voor grote bedrijven die al processen hebben voor dit alles.”

Wat voor soort recycling biedt u aan? Over het algemeen staat textielrecycling nog in de kinderschoenen.

“Afhankelijk van het materiaal verbeteren we het. Als het 100 procent katoen is, bieden we aan om het om te zetten in garen en te gebruiken voor een nieuwe collectie. Als het een mengsel is van polyamide, polyester en elastaan, is het ingewikkeld. Dit wordt dan meestal gedowncycled, bijvoorbeeld tot materiaal voor matrassen of isolatiemateriaal. In elk geval helpen we om de goederen uit het magazijn te krijgen en ze een meer verantwoord levenseinde te geven.”

Hoe bent u begonnen? Hoe kwam u op het idee om Recovo op te richten?

“Wij komen uit de mode-industrie en weten dat er na de productie van een kledingstuk restmaterialen overblijven die gebruikt kunnen worden. Er is veel textielafval. Dus probeerden we een slimme manier te vinden om het textielafval te verminderen voordat het wordt gerecycled. We dachten dat we door het creëren van connecties veel verschil kunnen maken als we opschalen en groot worden, wat natuurlijk ons doel is.”

“We zijn begonnen in 2021, vlak na Covid-19, en vandaag omvat onze catalogus 1,7 miljoen meter stof die we hebben teruggewonnen en die beschikbaar is voor bedrijven. Recovo heeft dus echt een impact op de industrie. En als we groeien, natuurlijk nog veel meer.”

De tekst loopt verder onder de afbeelding.

Een collectie Recovo-stoffen van Moises Nieto. credits: Recovo

Welke rol speelde Mango bij uw lancering?

“Mango heeft een versnellingsprogramma voor start-ups in Spanje opgezet dat bedrijven stimuleert die problemen in de mode-industrie oplossen. Het heet Mango Startup Studio. Ze vonden Recovo een probleemoplosser, onze oplossing was interessant. En ze investeerden in ons zodat we konden groeien.”

Met wat voor soort bedrijven werkt u normaal gesproken?

“Aan de verkoperskant hebben we veel grote merken, zoals Pronovias en Mango, die hun productieresten via ons verkopen. Fabrikanten van stoffen maken ook deel uit van deze groep, omdat zij ook af en toe reststoffen hebben. Hier hebben we meestal bedrijven met een omzet van meer dan 50 miljoen euro. Aan de koperskant zien we vooral middelgrote bedrijven met een omzet van meer dan een miljoen euro tot misschien 50 miljoen euro. Maar iedereen, hoe groot ook, kan bij Recovo kopen.”

Is er een minimale aankoophoeveelheid?

“Het minimum is 20 meter. We willen een beweging creëren die iedereen omvat. Als we met hoge minima beginnen, worden alle kleine merken en beginnende ontwerpers uitgesloten van de service. Dat willen we niet.”

De tekst loopt verder onder de afbeelding.

Recovo-stoffencollectie van Moises Nieto. credits: Recovo

Zijn er andere bedrijven zoals jullie? Heeft Recovo concurrenten?

“Ja, ze bieden niet precies dezelfde service, maar we hebben dingen gemeen en dat is goed, want we creëren een markt voor hergebruik van materialen die voorheen niet bestond aan de voorraad- en grondstoffenkant. Het is dus goed dat we concurrentie hebben. De LVMH Group heeft bijvoorbeeld een bedrijf opgezet dat al zijn overtollige stoffen beheert en ze doorverkoopt aan andere bedrijven over de hele wereld. Er is Queen of Raw in de VS en We Turn in Frankrijk. Frankrijk is een sterk land voor dit soort oplossingen. Frankrijk loopt ver voor op andere landen als het gaat om de circulaire economie.”

Zamelt u ook gebruikte kleding in? Vanaf 2025 gelden er in de EU nieuwe regels voor de inzameling van gebruikt textiel.

“Nee, we doen momenteel niets met oude kleren.”

Wat zijn uw plannen voor de toekomst? Waar werkt u momenteel aan?

“We werken aan schaalvergroting. Op dit moment richten we ons dus op het aan boord krijgen van meer bedrijven, het catalogiseren van meer voorraad en het kunnen bedienen van grotere bedrijven.”

“Op het gebied van diensten hebben we ook nieuwe Circularity Management Software (CiMS) ontwikkeld. Hiermee kunnen materialen worden beheerd die in een bedrijf als verouderd of overgebleven zijn gecategoriseerd en kunnen ze binnen het bedrijf worden hergebruikt. Het werkt als een digitale bibliotheek en is ontworpen om de optimalisatie van voorraadniveaus te bevorderen. Het is bedoeld om werknemers in het bedrijf aan te moedigen hun voorraad eerst op te gebruiken en dan pas nieuwe collecties te maken.”

“Door bedrijven informatie te geven over hoeveel materiaal er over is, hoe waardevol het is en welke impact het heeft op het milieu, helpen we ze het probleem op te lossen en maken we ze ook bewust van hoe ze kunnen voorkomen dat ze volgend jaar te grote voorraden aanleggen. Het idee is dus ook om ze te helpen het te verminderen.”