Redmax & Jack in a Bag bieden retailers circulaire oplossing in activewear en outdoorkleding

Feel responsible, act sustainable is natuurlijk ook nu weer de rode draad, want duurzaamheid zit in het DNA van FashionPower, het duurzame bedrijf achter de merken Redmax en Jack in a Bag.

Na de succesvolle lancering van de duurzame, performance sok, is het tijd voor Redmax nieuwste collectie. Revive is een combinatie van activewear en outdoorkleding met een afwisseling tussen bewezen bestsellers en nieuwe items (bijv. seamless set). Chemische middelen komen niet meer te pas bij het functioneel maken van de kleding, dit gebeurt namelijk op een duurzame wijze door middel van het hergebruik van koffie residue. Een mooie, circulaire oplossing. Daarnaast wordt de waterbesparende techniek dope dye gebruikt.

Jack in a Bag, de duurzame padded jasjes gevuld met Sorona vulling in plaats van dons en behandeld met een waterafstotende scotchguard finish tonen twee mooie nieuwe trendkleuren, okergeel en babyblauw.

Als totaaloplosser biedt FashionPower voor beide merken diverse display (tailor-made) en shopfloor oplossingen om de aantrekkelijkheid en communicatie naar de eindconsument te optimaliseren.