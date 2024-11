REFERENC presenteert Festive ‘24 Collectie: De nieuwe standaard in klassieke schoenen

REFERENC introduceert de Festive ’24 collectie: verfijnd schoeisel dat tijdloze elegantie naadloos combineert met modern design en comfort voor de hele dag.

De Festive ‘24 collectie vangt de warmte en charme van de feestdagen met zwart leren schoenen die ingetogen luxe uitstralen. Van suède tot zacht gepolijst leer en mat kalfsleer, elke stijl belichaamt de visie om “de nieuwe standaard” te creëren. Schoenen die vertrouwd aanvoelen, maar verfrissend nieuw zijn.

De kern van de nieuwe collectie bestaat uit drie nieuwe unisex modellen: de Derby, Cornell Sport en Tennis Top. De Derby biedt met een robuuste maar lichtgewicht zool een balans tussen formele verfijning en comfort voor de hele dag. De Cornell Sport herdefinieert de klassieke penny loafer en brengt elegantie en veelzijdigheid samen met een gestroomlijnde, sportieve zool. Geïnspireerd door old school tennisschoenen biedt de Tennis Top een sportieve en elegante look in één. De zool heeft een uitstekende grip en demping en geeft extra comfort tijdens winterse wandelingen.

Credits: REFERENC

De nieuwe collectie, volledig met de hand vervaardigd in Portugal, is voor iedere stijl en gelegenheid weggelegd. Van ochtendvergaderingen tot feestelijke diners en stedentrips. De ontwerpen van REFERENC combineren klassieke stijl met moderne functionaliteit en zetten zo een nieuwe standaard in schoenen: de enige moderne klassieker die je de hele dag comfortabel kunt dragen.

De Festive '24-collectie is uitgebreid met geliefde favorieten zoals de Fernabee, Fernabee MegaGrip® en de Loafer. De Cornell Sport is een unisex model, verkrijgbaar in maten 36 tot 46, met een aangevulde voorraad herenmaten. Daarnaast zijn de twee unisex all-black loafers weer beschikbaar in maten 36 tot 46, uitgevoerd in brushed leather, calf leather en suede. De geliefde Fernabee Grey Suede voor dames, die eerder uitverkocht was, is nu weer verkrijgbaar in maten 36 tot 42.

Credits: REFERENC

Credits: REFERENC

Over REFERENC

REFERENC is een onafhankelijke designstudio gevestigd in Rotterdam. Het merk creëert een eigentijdse dialoog tussen de ideeën die de mens van nu heeft gevormd met de referenties van morgen.

REFERENC is gespecialiseerd in het herontwerpen van tijdloze klassiekers door ze te vermengen met moderne elementen, waardoor producten ontstaan die zowel vertrouwd als verfrissend nieuw aanvoelen. De ontwerpen vormen een balans tussen formele elegantie en modern comfort, wat de producten onderscheidt in het hedendaagse schoenlandschap. Deze balans definieert hun ontwerpfilosofie, Reshaping the Classic.