Rehab Footwear lanceert nieuw label ‘Basics from Amsterdam’

Schoenenmerk Rehab Footwear lanceert een nieuw label genaamd ‘Basics from Amsterdam’, aldus een persbericht van het merk.

“Naast die toffe uitgesproken schoenen vinden we dat een mooie basiscollectie ook niet mag ontbreken in je garderobe,” zo schrijft Rehab Footwear. “Vandaar dat we een nieuw label zijn gestart. In de collectie zitten onder andere veterschoenen, gespschoenen, chelsea boots, sneakers en instappers. “Een mooie basis collectie gemaakt van rijke materialen en neutrale kleuren met een perfecte pasvorm.

Prijzen liggen tussen de 119,95 voor sneakers en 159,95 voor chelsea boots.