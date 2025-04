Reiss lanceert babykleding na succes kinderkleding

Het Britse premium merk Reiss heeft een babykledinglijn onthuld. Deze lijn biedt verfijnde, alledaagse essentials en cadeaus voor pasgeborenen en baby’s. Dit volgt op het succes van hun kinderkledinglijn, die in 2021 werd gelanceerd.

Reiss Baby is gericht op de allerkleinsten van nul tot 24 maanden en richt zich op een mix van cadeaus, zoals kasjmier sets en dekens, en alledaagse essentials. Denk hierbij aan zachte katoenen rompers, pyjama’s, slabbetjes, wanten en hydrofiele doeken.

In het persbericht zegt Reiss over de lancering dat de lijn is “gecreëerd voor de Reiss klanten, die al met ons op hun ouderschapsreis zijn, nieuwe ouders en aanstaande ouders, en degenen die cadeaus geven aan vrienden en familie.” De collectie is ontworpen om alle kwaliteiten van de kinderkledingcollectie te weerspiegelen, terwijl ze 'trouw blijft aan de subtiele designelementen en neutrale tinten van onze heren- en damescollecties'.

De genderneutrale collectie, die beschikbaar is op de website van het merk, is gemaakt van premium katoen of superzacht kasjmier in een kleurenpalet van citroengeel, grijs en neutrale tinten.

Belangrijke items zijn een kasjmier hoodie en leggings set in mint en mink tinten, en een pointelle gebreide Lou kasjmier deken in wit. Daarnaast zijn er een seersucker romper met bloemenprint en een set met ballonprint, bestaande uit een pyjama, muts, slabbetje en deken.

De prijzen voor de Reiss Baby collectie variëren van 24 pond voor katoenen pyjama’s tot 120 pond voor luxe kasjmier dekens.

Reiss Baby collectie Credits: Reiss

