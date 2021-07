Renske Mennen van Trend Agency Move: “Het gaat dit seizoen om uitersten”

Trendforecaster Renske Mennen duikt met FashionUnited dieper in de trends en consumentenbehoeften voor SS22.

Waar is voor het SS22 seizoen inspiratie uitgehaald?

De inspiratie voor dit seizoen komt vanuit meerdere hoeken, die allemaal raken aan hetzelfde thema: Space. De pandemie heeft ervoor gezorgd dat we abrupt een nieuwe band moesten gaan opbouwen met de ruimtes waarin we leven, zowel binnenshuis als er omheen. Ineens was ons huis behalve een huis ook een werkplek, de sportschool, een plek voor wellness en voor speciale gelegenheden. Hierdoor is onze levensstructuur verandert en bewegen we ons op een andere manier door de dag heen. Er zijn hoopvolle ontwikkelingen wat betreft de corona-pandemie, maar de plotse verandering in ons leven zal blijvende gevolgen hebben. Neem alleen al de behoefte aan het behouden van flexibiliteit in ons leven.

De ‘spaces’ waarin we leven heeft dus nieuwe functies en betekenissen gekregen. Maar naast de Space als ruimte, heeft het dit seizoen ook andere betekenissen. De trend rondom inclusiviteit is al enige tijd bezig, en je gaat zien dat de ruimte die een individu in kan en mag nemen nóg belangrijker wordt. Dit thema zal je ook veel terug gaan vinden in fashion. Ook leven we in een klimaatscrisis, waarvan pijnlijk duidelijk wordt dat de natuur om meer ruimte vraagt om te kunnen herstellen. In designtaal uit dit zich bijvoorbeeld door ongerepte natuur die het gemaakte van de mens weer overnemen. In mijn trendboek heet deze trend Tangoing Nature: we gaan de dans weer samen aan met de natuur. We moeten ook wel, gezien de ernst van de klimaatscrisis.

Credits: Kenzo SS21 via Catwalkpictures & Erez Nevi Pana foto door Ofer Kantor

Als laatste is Space ook heel letterlijk een thema binnen het seizoen SS22. De eerste film in de ruimte wordt namelijk dit jaar opgenomen, en Estée Lauder is het eerste beautymerk dat een campagne gaat schieten in de ruimte. Bovendien komt ons vertrek naar planeet Mars komt steeds dichterbij en zie je dat dit thema invloed begint te hebben op het modeseizoen.

Welke soorten materialen, kleuren, patronen en grafische elementen kunnen we verwachten in SS22?

Het gaat dit seizoen om uitersten. Het gaat zowel over veilig, comfortabel, cocooning en in jezelf keren, als updressing, felle kleuren en out there zijn met grote vormen. Ook zie je de uitersten in patronen en graphics in een outfit. De escape naar digitale wereld om hierin weg te dromen voel je hierin terug. Anderzijds zie je vormen die geïnspireerd zijn op de natuur, zoals schaduwtinten en bloemen. Hoopvol groen in ton-sur-ton is opvallend dit seizoen.

Credits: Vivienne Westwood SS21 & Versace SS21, via Catwalkpictures

Hoe zou het langetermijneffect van Covid-19 de collecties van SS22 kunnen beïnvloeden?

Eigenlijk heb ik dat hierboven ook beschreven. Covid-19 heeft onze lifestyle dusdanig veranderd, dat we ook een andere behoefte hebben gekregen aan de manier waarop we ons kleden. Enerzijds zullen dat dus die comfortabele en veilige collecties zijn, anderzijds zullen dat dus ook hele creatieve, expressieve outfits zijn voor de momenten dat je wél eindelijk de deur uit kan.

Welke SS22 trend is volgens u het meest de moeite waard om in de gaten te houden?

Als het over design en vormentaal gaat in fashion, is het vooral interessant om de clashing tegengestelden in graphics te zien, en ook in de vele verschillen van kleurvlakken in een outfit. Dit staat letterlijk symbool voor wat er momenteel aan de hand is in de wereld; uitersten staan tegenover elkaar. Toch probeert de creatieve wereld er juist hoopvol naar te kijken.

Credits: Carolina Herrera via Catwalkpictures & photo door Thomas Meijerman

Digitale mode is momenteel in opmars; denkt u dat we daar meer van zullen zien in het SS22-seizoen?

Ja zeker! Langzaam maar zeker begint de fashion wereld een voetstap te zetten in de digitale wereld. Sinds de pandemie is duidelijk geworden dat enorm veel mensen hun toevlucht hebben gezocht in de digitale wereld. Dit betekent dat er enorme sprongen vooruit in de tijd zijn gemaakt, en dat modehuizen steeds meer digitale collecties beginnen te maken.

Met welke veranderde wensen en behoeften van de consument moet men rekening houden voor SS22?

Fashion companies zullen voor dit seizoen een grote verduurzamingsslag zullen moeten maken in zowel de productiekant, als de conceptuele kant van het merk. De consument vraagt er simpelweg om en als merk kun je er niet meer omheen. Nieuwe vormen van duurzame materialen worden onderzocht en duurzaam ondernemen wordt echt een must. Consumenten worden zich steeds bewuster van hun footprint. More-is-more werkt niet meer, want des te meer je koopt, des te groter je footprint is, en laat dat nou net zijn wat consumenten niet meer willen en kunnen. We gaan dus de ‘tango dansen met de natuur’, nóg meer het ‘virtualife’ betreden, met een vleugje ‘Spacexpedition’. Deze trends zijn ook terug te vinden in mijn trendboek.

Credits: Trend Agency Move: AW22/23 trendbook

