Rent, repair, remake: Drie Haagse modepartijen slaan handen ineen voor circulaire collectie

Kledingverhuurplatform Masterpiece, repair- en naaicafé de Naaierij en modemerk Atelier Jungles hebben hun handen ineen geslagen voor een circulaire collectie. De drie Haagse ondernemingen hebben de ‘Circular Fashion Matters’ collectie gelanceerd. De collectie is ontworpen door Atelier Jungles, wordt verhuurd bij Masterpiece en de items worden aan het einde van hun gebruikscyclus gerecycled door de Naaierij. Daarnaast wordt ook actief data verzameld over het verhuren van kleding.

De ‘Circular Fashion Matters’ collectie is ontstaan nadat Masterpiece merkte dat er regelmatig klanten langs kwamen voor items die nog maar weinig in de collectie zaten, zo meldt Suzanne Vermet-Reijgersberg schriftelijk aan FashionUnited. Zo was er bijvoorbeeld een vraag naar mooie pakken. “Toen ontstond het idee om dit zelf te gaan maken en de hele keten circulair te maken.”

De collectie is ontworpen door Atelier Jungles aan de hand van de feedback die vrouwen gaven op de vraag welke items zij misten in hun eigen kast en wat zij graag zouden willen huren. “Er bleek onder andere vraag te zijn naar een mooi pak en items in een print of een warme kleur. Door vooraf te bepalen wat de klant wil wordt er niet onnodig kleding gemaakt die niet gedragen wordt,” aldus Vermet-Reijgersberg.

Het resultaat is een collectie van 21 stuks bestaande uit wit, zwart en roestrode items. Atelier Jungles heeft voor de productie gebruik gemaakt van reststoffen. “Er is gekeken naar de kwaliteit van de stof, dat deze lang meegaat, goed gereinigd kan worden en de duurzaamheid,” aldus Vermet-Reijgersberg. De eigen stofresten en samples van de ‘Circular Fashion Matters’ collectie krijgen ook een tweede leven. Deze worden verwerkt door de Naaierij tot bijvoorbeeld een wikkelbloes, een meditatiekussen en keycords. De kledingitems die bij de Naaierij worden gemaakt worden ook weer verhuurd bij Masterpiece, zo laat Vermet-Reijgersberg schriftelijk weten. Wanneer de items van de oorspronkelijke collectie niet meer in optimale staat zijn om te huren, worden ook deze naar de Naaierij gebracht en verwerkt tot nieuwe kledingstukken of accessoires.

Niet geheel onbelangrijk is nog een ander aspect van de samenwerking. Masterpiece verzamelt volop data tijdens dit traject. Zo wordt gekeken hoe een kledingstuk blijft tijdens het verhuurproces, welke kledingstukken veel verhuurd worden en daardoor behoefte aan is bij de Nederlandse consument. “Daarnaast hebben we de aanname dat deze manier van werken voor merken financieel gezien ook kansen biedt. Ook dat testen we. Als laatste berekenen we na een aantal maanden de impact die we hebben gemaakt door het verhuren van kleding met een ontwikkelde impacttool.” Vermet-Reijgersberg meldt dat de data die verzameld wordt op termijn ook gedeeld gaat worden met merken zodat zij hun collectie en productie op aan kunnen passen. “Daarmee gaan we overproductie en heel veel vervuiling tegen.”