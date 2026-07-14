Renzo Rosso van OTB: 'Interactie met AI moet een stimulans zijn'

De kompastheorie, materialen en processen binnen een straal van twintig kilometer van het hoofdkantoor, is voor made in Italy wat kunstmatige intelligentie en innovatie zijn voor de concurrentiekracht en groei van de mode-industrie en haar merken. Zo kan de strategie van Staff International, het productie- en logistiekplatform van de OTB Group in Noventa Vicentina, worden samengevat. Het bedrijf beheert de productie en logistiek voor diverse merken uit het OTB-portfolio, zoals Maison Margiela, Marni en Jil Sander. Ook de schoenen-, tassen- en kleinlederwarencollecties van Diesel vallen hieronder. Daarnaast heeft het een exclusieve wereldwijde licentieovereenkomst met Dsquared2. De strategie werd gisteren op het hoofdkantoor gepresenteerd door Renzo Rosso, voorzitter en oprichter van de OTB Group, en Mauro Marcos Fabbri, hoofd onderzoek en ontwikkeling bij Staff International.

“Ik ben een groot fan van technologie”, legt Renzo Rosso uit. Zijn verhaal wordt binnenkort verteld in een film en een boek

Kunstmatige intelligentie is de motor van ontwikkeling en de sleutel tot concurrentievermogen. Renzo Rosso is hierin een voorbeeld. Zijn bedrijf sloot 2023 af met een omzet van 1,7 miljard euro en blijft zelfs in complexe tijden als deze standvastig.

Het bedrijf heeft altijd aandacht gehad voor buitenlandse merken, die het overneemt en laat groeien. Een voorbeeld is Viktor & Rolf, waarvan in 2008 51 procent werd overgenomen en waarover het bedrijf nu de volledige controle heeft. Ook Jil Sander werd in 2021 aan het portfolio toegevoegd.

“Ik ben een groot fan van technologie en we doen veel op dit vlak, mede dankzij AI. Van het beheer van verbruik en de plaatsing van patronen tot het ontwerp. Kunstmatige intelligentie moet worden gezien als een stimulans, iets waarmee je in dialoog gaat en waarin je je eigen identiteit legt. Het mooie is wanneer je een menselijke relatie binnen de technologie kunt opbouwen. Dan ontstaat er iets authentieks, met het DNA van het merk.”

Renzo Rosso, op het hoofdkantoor van Staff International Beeld: OTB Group

Rosso: bij Staff International “vind je een combinatie van cultuur, technologie en vakmanschap die volgens mij nergens anders ter wereld bestaat”

Op het gebied van AI hebben de OTB Group en Google Cloud onlangs een strategische samenwerking getekend. Hiermee introduceren ze een nieuwe, gepersonaliseerde winkelervaring via de Virtual Try-on API van Google Cloud. Dit initiatief is een stap in de wereldwijde innovatiestrategie van het bedrijf. Het gebruikt de AI-technologie van Google Cloud om de interactie tussen client advisors en klanten te transformeren. De dienst wordt gelanceerd bij Diesel en Jil Sander in de Verenigde Staten en Europa. In de komende maanden wordt dit uitgebreid naar Marni en Maison Margiela, en later naar andere markten. De groep heeft deze tool ontworpen als een premium clienteling-dienst. Hiermee kunnen adviseurs een visueel verfijnde en hyperrealistische preview van looks en outfits delen met geselecteerde klanten, inclusief een 360-graden beeld van het product.

Terugkomend op Staff International, dat in 2000 door OTB werd overgenomen, herinnert Renzo Rosso zich de kennismaking als ‘een waardevolle reis’. “Ik ontdekte iets unieks: de cultuur en de knowhow van prêt-à-porter. Hier vind je een combinatie van cultuur, technologie en vakmanschap die volgens mij nergens anders ter wereld bestaat”, aldus Rosso. Hij voegt toe dat er onlangs experts van grote concerns het bedrijf hebben bezocht. Grote namen uit de modewereld hebben bij Staff International gewerkt. Denk aan Martin Margiela, Karl Lagerfeld, Vivienne Westwood, Ungaro, John Galliano, Viktor Horsting en Rolf Snoeren, Dean en Dan Caten, Francesco Risso, Lucie en Luke Meier, en vandaag de dag Meryll Rogge, Glenn Martens en Simone Bellotti.

“Deze mensen laten hier een cultuur achter.” Het is dan ook geen toeval dat het bedrijf heeft besloten om 50 jaar Staff International te vieren met een retrospectief. Deze tentoonstelling verbindt creativiteit, innovatie en savoir-faire en benadrukt een halve eeuw van excellentie in made in Italy.

Een jurk van Viktor & Rolf uit 2013 Beeld: OTB Group

De retrospectieve toont 50 iconische kledingstukken uit vijf decennia mode. Hiertoe behoren jurken van Viktor & Rolf met handmatige applicaties die tot 100 uur werk vergen. Ook zijn er creaties van Dsquared2, versierd met honderden individueel aangebrachte studs, en kledingstukken van Marni die materialen en oppervlakken herinterpreteren met coatings en behandelingen met een papier- of rubber-effect. In de toekomst wordt de tentoonstelling mogelijk uitgebreid en op een geschikte locatie toegankelijk gemaakt voor een breder publiek. Daarnaast wordt het verhaal van Renzo Rosso in de komende maanden verteld in een boek en een film, zoals de voorzitter van OTB gisteren zelf aankondigde.

Rosso: “Wat we hier produceren is echt heel bijzonder in vergelijking met wat de luxewereld normaal gesproken doet”

“Wat we hier produceren is echt heel bijzonder in vergelijking met wat de luxewereld normaal gesproken doet. Loop eens door de winkels aan de Monte Napoleone en stap dan binnen bij Margiela of Jil Sander. Daar vind je een combinatie van materialen en technieken voor de vervaardiging van kleding die werkelijk uniek is”, merkt de oprichter van OTB trots op.

“Wat onze processen en ons vakmanschap onderscheidt, is ook de behandeling, die afkomstig is van de ‘grote zus’, Diesel. We passen behandelingen toe op zelfs de duurste en meest verfijnde materialen, wat een versleten look geeft die niemand anders kan evenaren.”

Deze knowhow wordt gerealiseerd dankzij het werk van de creatief directeuren van de verschillende merken in het portfolio en de inzet van Mauro Marcos Fabbri, hoofd onderzoek en ontwikkeling. Hij slaat de brug tussen de wensen van de ontwerpers en de uiteindelijke realisatie van de collecties. “We interpreteren en realiseren wat van ons wordt gevraagd, zowel stilistisch als qua productietechnieken”, zegt hij. Hij voegt eraan toe dat het een uitdagend werk is waarin de dialoog met de gesprekspartner essentieel is om tot een uniek resultaat te komen dat vervolgens in productie kan worden genomen. Elk merk heeft kleine werkgroepen voor de collecties, één voor mannen en één voor vrouwen. Daarnaast zijn er specifieke teams voor bijvoorbeeld breigoed, omdat dit product een speciale voorbereiding en expertise vereist.

Om ervoor te zorgen dat de knowhow niet alleen behouden blijft, maar ook steeds verder wordt verrijkt, heeft de groep een interne school opgericht. Zo wordt het vermogen om nieuwe technieken en verrassende, unieke creaties te ontwikkelen gewaarborgd.

Afgelopen maart opende OTB de vijfde editie van de Scuola dei Mestieri.

De school is een opleidingsprogramma dat is ontworpen om de ambachtelijke en productiekennis, de basis van de made in Italy-mode, over te dragen aan nieuwe generaties. Het project vindt plaats binnen Staff International, het productie- en logistiekplatform van OTB. Hier krijgt dit erfgoed dagelijks vorm en worden iconische creaties tot leven gebracht die op de belangrijkste catwalks en in de meest prestigieuze boetieks ter wereld verschijnen.

“We verwelkomen jongeren van modescholen, maar niet uitsluitend”, vertelt Fabbri. “We willen namelijk begrijpen of de lesmethode effectief genoeg is om ook te werken bij mensen zonder enige ervaring in dit vakgebied.”

Hoe de Scuola dei Mestieri werkt

De Scuola dei Mestieri is een plek waar heritage en innovatie samenkomen. Er worden vaardigheden overgedragen die verder gaan dan de traditionele ambachtelijke dimensie. Binnen Staff International ontstaat een onderscheidende knowhow die technische capaciteit, creatieve en ontwerpgevoeligheid, en kennis van industrialisatieprocessen combineert. Dit zijn fundamentele elementen om de visie van creatief directeuren en ontwerpers om te zetten in iconische kleding en accessoires. In deze context worden talenten opgeleid om creativiteit te interpreteren, te vertalen en te ontwikkelen. In lijn met de visie van de groep is er binnen het programma speciale aandacht voor innovatie en duurzaamheid.

Voor het eerst wordt het project in twee jaarlijkse edities georganiseerd. Hierdoor wordt het aantal betrokken jongeren vergroot en de inzet van OTB voor de opleiding van strategische vaardigheden voor de sector verder versterkt. Deze keuze bevestigt de wil van de groep om te investeren in de groei van nieuwe professionals. Zo draagt het bij aan de continuïteit van een kennispatrimonium dat een onderscheidende en essentiële hulpbron is voor de modeketen en voor Italië.

Succesvolle opstart

De nieuwe structuur van de academie omvat twee klassen: één die in maart is gestart en één die in september begint. Het programma duurt zes maanden en combineert theoretische training met praktische activiteiten. Deelnemers lopen een professionaliserende stage. Hierdoor kunnen ze nauw samenwerken met meester-ambachtslieden, collega's en professionals uit de sector om een volledig beeld te krijgen van de productontwikkelings- en industrialisatiecyclus.

Het programma omvat praktische workshops, sessies over materialen en stoffen, en verdieping in collectieontwikkeling, innovatie en duurzaamheid. Daarnaast zijn er mentoring-momenten met tutoren en meesters van het bedrijf. In de eerste drie maanden richten de stagiairs zich op kleermakerij en confectie. In de daaropvolgende maanden worden ze begeleid naar specialisatietrajecten zoals productontwikkeling, patroonmaken en maatwerk, afhankelijk van hun vaardigheden en competenties. Het is een ervaring die niet alleen technische vaardigheden oplevert, maar ook de nodige tools om een creatief idee concreet te interpreteren en te ontwikkelen binnen de luxe toeleveringsketen.

Sinds de start van het project zijn meer dan 50 jonge talenten opgeleid, waarvan meer dan 85 procent is aangenomen door de bedrijven van de groep. Dit resultaat toont de effectiviteit van het programma en de groeiende behoefte aan dergelijke professionals binnen de sector.

Dsquared2. Jurk uit 2010, Dean & Dan Caten Beeld: OTB Group

Maison Margiela Tabi Beeld: OTB Group