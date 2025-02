Reparatieplatform Jafix wint 100.000 euro in Fair Future Challenge

De vijf winnaars van de Fair Future Challenge van Stichting Doen zijn bekend. Onder deze vijf winnaars bevindt zich ook reparatieplatform Jafix. Jafix ontvangt hierdoor een geldprijs van 100.000 euro, zo is te lezen in een persbericht.

Jafix meldt dat de geldprijs wordt ingezet om het bedrijf naar de volgende groeifase te brengen. Het platform focust zich op reparatie en biedt onder andere handleidingen, maar ook informatie over reparateurs in de buurt van de bezoeker. Het bedrijf biedt reparateurs ook de mogelijkheid voor een eenvoudige online aanwezigheid en vindbaarheid.

Oprichter Sieds Wijnja in het persbericht: “Te vaak gooien we nog dingen weg en dat is zonde. Want veel vaker dan gedacht is repareren een prima alternatief voor nieuwkoop: zowel vanuit financieel als duurzaamheid oogpunt. Repareren is naast recyclen dé manier om onze maatschappij te verduurzamen. De 100.000 euro van Stichting Doen is een enorme duw in de rug voor ons. We kunnen er onze AI-chatbot Handige Harry nog slimmer mee maken én meer ruchtbaarheid geven aan ons platform. We zien de toekomst vol vertrouwen tegemoet; de online reikwijdte voor repareren en dus de duurzame impact is enorm.”