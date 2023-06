Replay wordt hoofdsponsor van Rolex Monte-Carlo Masters

Premium denimmerk Replay tekent partnerschap tot 2024 als hoofdsponsor van het prestigieuze tennistoernooi.

Als onderdeel van haar brede sportsponsoring strategie, waarbij Replay haar naam verbindt aan de topsporters, zoals de voetbalteams PSG, Ajax en Atalanta, de rugby giganten de All Blacks en individuele "ambassadeurs", zoals Neymar Jr, Beauden Barrett en Usain Bolt, kondigt Replay met trots aan dat het de tenniswereld betreedt met de sponsoring van de prestigieuze Rolex Monte-Carlo Masters.

Replay en deze "merken" van sport en lifestyle, universeel erkende gezichten, delen een aantal kwaliteiten: talent, topkwaliteit, een grote schare fans wereldwijd en onvergetelijke momenten van glorie, succes en passie, zowel in het heetst van de strijd als, in het geval van Replay denim, in alle rust. Het al lang bestaande graveltoernooi, bekend als de Rolex Monte-Carlo Masters, maakt deel uit van het ATP Tour Masters 1000 mannencircuit en wordt elk jaar in april gehouden in Roquebrune Cap-Martin, een Franse gemeente die grenst aan het Vorstendom Monaco.

Matteo Sinigaglia, CEO van Fashion Box SpA, verteld: "Ik ben er trots op Replay naar een evenement te brengen dat zo prestigieus is als de Rolex Monte-Carlo Masters, een van de grootste internationale tennisevenementen van het jaar. Net als onze nieuwe partner hechten wij veel waarde aan het creëren van echte en oprechte ervaringen. Deze gedeelde overtuiging is de sleutel tot het ontwikkelen van sterke banden voor beide partners. Stijl en prestaties zijn altijd gewaardeerde kwaliteiten geweest in de tenniswereld en ze maken deel uit van het DNA van ons merk. We delen dezelfde internationaal erkende traditie."

Naast de gebruikelijke zichtbaarheid initiatieven rond de baan en in marketing- en communicatiemateriaal, omvat de overeenkomst de mogelijkheid voor alle toernooi-stafleden om volledige Replay-kleding te dragen.

Over Fashion Box S.p.A

Fashion Box S.p.A., opgericht in 1981, is een toonaangevend internationaal bedrijf in de denimsector. Onder de merknamen REPLAY, REPLAY&SONS en WE ARE REPLAY creëert, promoot en distribueert de Italiaanse groep, gevestigd in Asolo in de provincie Treviso, vrijetijdskleding, accessoires en schoenen voor mannen, vrouwen en kinderen. Fashion Box is momenteel aanwezig in heel Europa, het Midden-Oosten, Azië, Latijns-Amerika en Afrika en is actief in meer dan 50 landen. Het groothandels distributienetwerk bestaat uit 4.000 verkooppunten, 124 winkels met één merk en 213 hoekwinkels en shop-in-shops. Export is goed voor 92% van de omzet.