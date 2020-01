Responsible Innovation™ is de drijvende kracht achter ISKO

Baris Ozden, Hoofd R&D bij denim fabrikant ISKO, deelt zijn inzichten over de manier waarop zijn team productontwikkeling en innovatie aanpakt, en hoe het bedrijf zichzelf weet te onderscheiden door middel van creativiteit, deskundigheid en een oprechte passie voor zijn producten en het milieu.

Wat is uw achtergrond en wat houdt uw rol in?

Na mijn universitaire opleiding “Textile Engineering” te hebben afgerond, ben ik 23 jaar geleden in dienst gekomen bij ISKO. Ik heb mezelf bij ISKO opgewerkt en heb hierdoor alle details van het denim productieproces kunnen leren. Nu heb ik als Afdelingshoofd R&D de leiding over een team van 11 Textile Engineers. We zijn hoofdzakelijk verantwoordelijk voor de ontwikkeling van alle collecties voor ISKO, en werken nauw samen met de wereldwijde productie-, verkoop- en marketing teams. Hierdoor hebben we een gedetailleerd inzicht in de individuele markten waarin we actief zijn en werken we zo nauw mogelijk met klanten samen, waardoor we hen erg goed kennen. Daarnaast is het een van onze belangrijkste taken om te voorspellen wat de volgende grote trends worden die de markt gaan beïnvloeden en onze ontwikkelingen vormgeven, en om op deze trends in te spelen.

Hoe verwerft u inzichten in consumentengedrag en hoe stelt u vast welke innovaties in de toekomst relevant worden?

ISKO heeft een sterke internationale aanwezigheid in meer dan 60 landen. We werken nauw samen met onze internationale teams, die altijd op pad zijn en die de markten goed in de gaten houden. Ze bezoeken winkels en vlooienmarkten, tweedehands- en vintage-winkeltjes, kunstgalerieën, of ze gaan simpelweg op straat mensen kijken. De meeste trends beginnen op straat. Er zijn zoveel creatieve mensen, dus om inspiratie te krijgen is het belangrijk en essentieel om oog te hebben voor de straatcultuur. We reizen regelmatig naar belangrijke landen en steden zoals Londen, Stockholm, New York, Los Angeles of Tokio, en we hebben recentelijk Seoel in Zuid-Korea aan de lijst toegevoegd. Dit geeft ons de middelen om elk gebied te analyseren, toekomstige trends te bepalen en te besluiten hoe we onze producten moeten ontwikkelen en aanpassen. Bovendien komen alle internationale teams regelmatig samen om ideeën en verschillende ervaringen uit te wisselen. We brengen allemaal verschillende aspecten en creatieve ideeën onder de aandacht, maar uiteindelijk spreken we allemaal dezelfde taal als het om het ontwikkelen van nieuwe producten gaat.

Hoe belangrijk zijn innovatie en duurzaamheid voor ISKO? Gaan ze samen?

Innovatie is de kern van alles bij ISKO. In ons bedrijf werken meer dan 300 technici en we zijn altijd bezig met experimenteren, met nieuwe ideeën en het ontwikkelen van nieuwe producten. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de ontwikkeling van garen, van productie van de stof tot het verder afwerken van de stof. Duurzaamheid is geen optie meer, het is een must. Daarom streeft ISKO al vanaf het begin naar een duurzame manier van produceren, lang voordat duurzaamheid een modewoord werd. Duurzaamheid zit diepgeworteld in ons DNA en beïnvloedt al onze bedrijfsactiviteiten en producten. We hebben altijd in duurzaamheid en verantwoorde productiemethoden geïnvesteerd. We zijn bijvoorbeeld gestart met het reinigen van ons water, met het verlagen van onze verontreiniging niveaus, met het investeren in de recycling processen van onze chemicaliën, etc. Daarnaast hebben we 25 jaar geleden al de Oeko-tex-certificering ontvangen. En we blijven investeren. Uiteraard heeft duurzaamheid voor iedereen een andere betekenis. In plaats van de term duurzaamheid, gebruiken wij liever ‘Responsible Innovation™’ (verantwoorde innovatie).

Wat is uw definitie van ‘Responsible Innovation™’?

Responsible Innovation™ van ISKO is een bewuste en holistische visie die ecologische en maatschappelijke verantwoordelijkheid aanpakt om een 100% duurzame en ethisch verantwoorde denim productie te bereiken. De visie is gebaseerd op drie belangrijke pijlers: creativiteit, deskundigheid en burgerschap. Duurzaamheid dekt de lading niet voldoende, want het gaat om verantwoorde productie. Dit is een bepalende factor geweest voor al onze investeringen die kunnen leiden tot minder gebruik van energie, minder chemicaliën, terugwinning en recycling van chemicaliën en verkleining van onze algemene belasting op het milieu en de samenleving. Marktspelers kunnen eenvoudig beweren dat ze duurzaam werken, maar al onze denim producten in het portfolio (meer dan 25.000 stuks) zijn daadwerkelijk door een externe onafhankelijke organisatie gecontroleerd. We hebben uitgebreide Life-Cycle Assessments voor onze producten verkregen en we hebben Environmental Product Declarations (EPD's) voor onze producten opgesteld. Daarnaast zijn we lid van de Sustainable Apparel Coalition en daar zijn we zeer trots op.

Welke belangrijke innovaties heeft u recentelijk gelanceerd?

We hebben kort geleden het R-TWO™ project ontwikkeld, waarbij hergebruikt katoen en gerecycled polyester worden toegepast. Hiervoor worden niet alleen duurzame vezels gebruikt, maar ook minder nieuwe materialen aangewend, zodat het water- en elektriciteitsverbruik en het chemicaliën gebruik afnemen. Het gevolg is dat onze CO2-voetafdruk aanzienlijk kleiner is. Voor de garenproductie hebben we geïnvesteerd in nieuwe machines zodat we 10% van het verloren katoenvezel kunnen terugwinnen en opnieuw in het spinproces kunnen gebruiken. Hierdoor kan katoen volledig worden getraceerd, gedocumenteerd en gecontroleerd. Het gerecyclede polyester is afkomstig van doorzichtige plastic flessen of van ander gekwalificeerd afval: in beide gevallen wordt het te verwerken materiaal verzameld, gesorteerd, van etiketten en doppen ontdaan en gereinigd. Vervolgens wordt dit materiaal vermalen tot plastic pellets die opnieuw gesponnen kunnen worden tot nieuwe vezel filamenten. Deze worden met het hergebruikte katoen vermengd om R-TWO™ stoffen te maken.

Een ander belangrijk project is Arquas™ 6.0, met 35 stoffen gemaakt van gekwalificeerde gerecyclede materialen. De stoffen die deel uitmaken van het platform zijn allemaal geweven maar zien eruit en voelen aan als gebreide stof. Ze slaan een brug tussen 'athleisure' en “streetwear” en hebben high-performance eigenschappen zoals vochtregulerend, UV-werend, windbestendig, warmtevasthoudend en water- en vlekafstotend. Hierop kregen we een geweldige respons.

Belangrijk was bovendien de lancering van Vulcano. Deze behandeling geeft de stof een natuurlijk ogende afwerking bij gebruik van een laser in plaats van water, waardoor aanzienlijk minder water voor het productieproces nodig is. Tot slot hebben we EFD, Eco-For-Dyeing. Dit is een nieuwe ready-for-dye productgroep die wederom milieuvriendelijker is omdat er minder chemicaliën zijn gebruikt, en hij is bovendien kostenefficiënter.

Hoe ziet u denim in de toekomst ontwikkelen?

Denim is zeer interessant om mee te werken, omdat deze markt en het product altijd blijven ontwikkelen. Eerst werd het gebruikt als werkkleding voor mijnwerkers. Daarna werd Denim het symbool voor mensen met een rebels karakter. Vervolgens werd het gezien als vrijetijdskleding en nu wordt het altijd en overal geaccepteerd. Denim heeft zich altijd aan nieuwe levensstijlen en de realiteit van elke generatie aangepast. We blijven denim ontwikkelen die op de behoeften van onze klanten en op de nieuwe trends is afgestemd, en de lat van duurzaamheid steeds hoger. We blijven hier voortdurend aan werken en maken denim steeds beter, seizoen na seizoen. Dit streven om keer op keer, nieuwe, betere en duurzamere producten te maken is ISKO’s Responsible Innovation™.

Beelden: ISKO x Miles Johnson collectie, met R-TWO™ verantwoordelijk voor de stoffen, Arquas™, Baris Ozden, ISKO, ISKO productie, ISKO productie