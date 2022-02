Retailer Annadiva lanceert eigen lingerielijn

Na de lancering van een eigen swimwear lijn, komt retailer Annadiva nu ook met een eigen lingerielijn. Eigenaar van Annadiva Mariёlle van der Loo hoopt met de collectie nog meer vrouwen te helpen bij het vinden van de perfecte bh.

De lijn is ontwikkeld door te luisteren naar de wensen en behoeften van klanten, aldus het persbericht. Annadiva heeft namelijk webshops in Nederland, Belgiё en Duitsland en nog drie fysieke winkels. De maatboog loopt van cupmaat 65-D tot en met 86-G en de slips lopen van maat 36 tot en met 48. De collectie is verkrijgbaar in drie verschillende kleuren.

Een leuk weetje: Van der Loo staat zelf model voor de campagnefoto’ s van de lijn, samen met haar collega’s. “Ons motto is ‘Choose to shine’. Die boodschap kun je alleen overbrengen als je het zelf voelt. Ik ben moeder van twee kinderen en ik heb geen ‘modellenlichaam’. Welke maat ik heb, hoeveel ik weeg; het zegt niets over hoe mooi ik ben. Hoe ik mij voel, wat ik wil dragen; dat bepaal ik zelf.”

via Annadiva

