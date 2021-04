Retailer Annadiva lanceert eigen swimwearlijn

Annadiva

Lingerie en badmodewinkel Annadiva lanceert een eigen swimwearcollectie, zo meldt het merk in een persbericht. In het najaar zal ook een eigen lingerielijn volgen. De retailer noemt het een nieuw hoofdstuk voor Annadiva.

Annadiva richt zich sinds de oprichting tien jaar geleden op badmode en lingerie, ook in grotere cupmaten, die passen bij de laatste trends. Uit haar eigen ervaring als retailer merkte oprichter Mariëlle van Werven dat het niet altijd makkelijk is om trendy badkleding in grotere cupmaten aan te kunnen bieden, aldus het persbericht. Van Werven zag een gat in de markt en besloot een eigen badmodemerk op te zetten: Annadiva Swim. “Met een eigen badmodemerk vergroot Annadiva de keuze in badmode voor vrouwen met een grote cupmaat.”

De collectie bestaat uit bikini’s, badpakken en strandaccessoires en heeft een maatrange van cup C tot en met G en broekjes in maat 36 tot en met 46. De collectie wordt exclusief verkocht via de webshops van Annadiva in Nederland, België en Duitsland en in de drie fysieke winkels in Den Bosch, Nijmegen en Amsterdam.

Annadiva ontving in september 2019 een investering van het Bosch investeringsfonds. Destijds liet Van Werven al weten met de investering een eigen lingerielijn te willen ontwikkelen.

