Retailers opgelet: Modest fashion is een blijvertje

Modest fashion krijgt steeds meer erkenning binnen de internationale fashion industrie. Wat jarenlang een onderbelichte niche was, is nu een serieuze en snelgroeiende markt binnen de internationale fashionindustrie. Modest fashion is inmiddels een segment waar retailers, warenhuizen en modehuizen niet langer omheen kunnen.

Over de auteur: Wij zijn The Modest Stylist — Esma en Leyla. Met ruim tien jaar ervaring in het stylen van modest vrouwen en een sterke positie binnen de modest community volgen wij deze ontwikkeling van dichtbij. Drie jaar geleden lanceerden wij ons eigen fashion brand LES Atelier, dat vandaag de dag wordt verkocht bij de Bijenkorf. Een mijlpaal die symbool staat voor de bredere verschuiving binnen de Nederlandse retailmarkt. Onze missie is het toegankelijk maken van modest fashion voor elke vrouw, ongeacht achtergrond of afkomst. Vanuit die overtuiging schrijven wij voor FashionUnited, met als doel retailers, inkopers en de bredere fashionindustrie te inspireren en te informeren over hoe zij succesvol kunnen inspelen op deze groeiende markt.

Modest fashion verovert de wereld

Dat modest fashion groeit, is al jaren een feit. Zo is de verwachte omvang van de modest fashion markt volgens de Dinar Standard 433 miljard Amerikaanse dollar in 2028, zo’n 364,4 miljard euro. Wat nu verandert, is de erkenning vanuit de gevestigde modewereld. Grote fashion weeks, internationale warenhuizen en luxe retailers nemen modest fashion steeds serieuzer.

Warenhuizen zoals Galeries Lafayette, de Bijenkorf, Selfridges en Bloomingdale’s spelen actief in op deze markt. Ook op de catwalk zien we een historische verschuiving: tijdens New York Fashion Week kregen voor het eerst modest fashion brands een podium. Merken als Atahari Wear en Amaria maakten hun debuut tijdens de show ‘Modest Now ‘ een initiatief van Dina Barber en Fatima Yunus, met als missie modest fashion naar het globale mainstream niveau te tillen. Een historisch moment dat niet langer aan de zijlijn staat, maar een volwaardig onderdeel is van de fashion industrie.

Waarom retailers nú moeten meebewegen

Voor retailers vraagt modest fashion om een andere manier van inkopen en presenteren. Waar de focus in de retail vaak ligt op vaste piekperiodes zoals december, kent de modest community andere belangrijke momenten, met name Ramadan (maand van vasten) en Eid al-Fitr (einde viering van de Ramadan) periodes die jaarlijks verschuiven.

Department stores kopen voor deze periode doorgaans in voor lente en zomer, maar vergeten in hun planning rekening te houden met de Ramadan, dit is een periode van samenkomen, etentjes, cadeaus geven en jezelf mooi kleden. Vooral lange, elegante jurken en feestelijke modest outfits zijn in deze tijd zeer gewild.

Het einde van de Ramadan is traditioneel een extreem drukke periode. Het is gebruikelijk om nieuwe kleding te kopen voor Eid, voor zowel volwassenen als kinderen. Hier ligt een duidelijke kans voor retailers om, naast gespecialiseerde modest merken, ook bestaande merken op een andere manier te positioneren en samen te stellen.

Voor inkopers is het naast deze maand belangrijk om gericht in te kopen voor de modest community, zonder modest fashion te beperken tot één seizoen. Het inkopen van modest merken die het hele jaar door relevant zijn, is strategisch slim, omdat deze markt structureel blijft groeien.

De volgende fase van modest fashion

Deze groei wordt ook zichtbaar binnen internationale retail-events. Shoptalk, een van de grootste retail-events ter wereld, bracht dit jaar merken, retailers en technologie samen in Abu Dhabi. Een uitzonderlijk luxe-editie, georganiseerd in het Mandarin Oriental Hotel, met modest brands zoals LES atelier en andere deelnemers van over de hele wereld die samen zijn gekomen in het Midden-Oosten.

Een van de meest inspirerende talks kwam van Michael Chalhoub van de ‘Chalhoub Group’ die langer dan een jaar actief is als directeur. Hij benadrukte hoe de organisatie zich onderscheidt door extreem consumentgericht te werken. Waar veel retailers winkels sluiten, openen zij juist nieuwe warenhuizen. Door continu koopgedrag te analyseren en sterk in te zetten op beleving, lifestyle en social media, spelen zij in op wat de consument daadwerkelijk wil.

Nauwe samenwerking met merken en het begeleiden van consumenten bij het maken van de juiste keuzes staan hierin centraal. De grootste investering ligt volgens Chalhoub dan ook in het écht begrijpen van de modest consument. Dit sluit aan bij de beweging die modest fashion erkent in de mode industrie.