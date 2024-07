Revive Haarlem geeft Marrart een podium middels exclusieve expositie van haar nieuwste creaties

Pre-loved modewinkel Revive Haarlem slaat de handen ineen met het creatieve alter ego van kunstenares Margriet Roffel, Marrart. Dankzij de samenwerking krijgt Marrart de kans om haar nieuwste creaties te tonen in een expositie bij Revive Haarlem, zo maken Revive en Marrart bekend in een persbericht.

Roffel staat bekend om haar handbeschilderde kledingstukken ‘die kunst en mode naadloos combineren’. Door de handgeschilderde prints is ieder kledingstuk uniek. Revive Haarlem is naast een ‘pre-loved’ modewinkel voor designermerken ook een platform voor getalenteerde kunstenaars, zo is te lezen. Revive Haarlem wil Marrart dan ook de kans geven haar ‘innovatieve ontwerpen’ tentoon te stellen in een omgeving die aansluit bij haar visie op duurzame en expressieve mode.

De expositie toont Marrart’s nieuwste creaties. Daarbij moet worden gedacht aan ‘elegant beschilderde’ blazers en opvallende denim jassen en jeans. Ieder kledingstuk moet een verhaal vertellen en belooft de drager een gevoel van exclusiviteit en artistieke expressie. De expositie is te zien vanaf 3 juli tot en met eind augustus. De items worden tevens te koop aangeboden.