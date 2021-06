Ridders, nieuwe silhouetten en zelfexpressie: Mannenmode herfst/winter 2022/23 volgens Edwin van den Hoek

Waar de meeste trendseminars nog de vorm aannemen van een webinar, kiest trendforecaster Edwin van den Hoek ervoor om tijdens een fysiek evenement zijn publiek te inspireren. “Het ‘man zijn’ wordt geherdefinieerd,” aldus een van de statements van de forecaster. Binnen de mode en lifestyle trends herfst/winter 2022/23 voor mannen springen diverse elementen eruit. FashionUnited woonde de seminar op uitnodiging bij en licht enkele trends uit.

Van den Hoek begint zijn seminar met de kleurenkaarten voor het winterseizoen. De forecaster onderstreept de beweging dat de winters steeds kleurrijker worden, ook voor mannen. Intensieve kleuren komen steeds meer naar de voorgrond en doordat de seizoenen in de mode steeds meer in elkaar overlopen, zijn er ook meer zomerkleuren zoals pastels te zien.

Blauw is traditioneel een belangrijke kleur in de mannenmode, maar in plaats van navy of indigo, licht Van den Hoek juist ijsblauw uit als een belangrijke kleur voor het seizoen. Denk dan aan de kleur uitgevoerd in corduroy en wol. Paars wordt volgens de forecaster in het seizoen ook meer aanwezig, en is ook goed te gebruiken als accentkleur tussen de traditionele grijstinten en zwart. Daarnaast vullen zandkleuren en groentinten de kleuren aan die de boventoon voeren in de forecast voor herfst/winter 2022/23.

Boss, AW21, Catwalkpictures.com

Berluti, SS20, Catwalkpictures.com

Mannentrends voor herfst/winter 2022/23 volgens Edwin van den Hoek

Een voorspelling die al meerdere forecasters hebben gedeeld is de behoefte aan bescherming. Onder andere Christine Boland heeft dit al meerdere keren aangehaald in haar webinars. Niet gek, na een periode waarbij men zich wilde beschermen tegen een virus én de wereld om zich heen. Deze behoefte vertaalt zich in de mannenmode voor herfst/winter 2022/23 deels in de opkomst van ‘de hedendaagse ridder’. Denk bijvoorbeeld aan items die doen denken aan een harnas, het gebruik van kettingen die het idee opwekken van een maliënkolder en vergeet niet de capes.

Gucci, AW21, Catwalkpictures.com

Antonia Marras, AW21, Catwalkpictures.com

Een andere beweging die veel gezien is, en dan ook niet in de mannenmode ontbreekt, is de hang naar comfort. In de voorspelling van Van den Hoek komt ‘comfort’ op twee manieren voor. De eerste is in letterlijke zin. Denk bijvoorbeeld aan hele aaibare materialen zoals teddy, maar ook aan het gebruik van stoffen die doen denken aan plaids. Waar de ene ontwerper de aaibaarheid houdt bij het materiaalgebruik, gaan andere juist over tot het toevoegen van knuffels op de catwalk. U leest het goed: knuffels.

Sacai, AW21, Catwalkpictures.com

De tweede uiting van comfortabel zijn, vertaalt zich juist naar ‘comfortabel zijn in je eigen huid’. Van den Hoek doelt hiermee op zelfexpressie binnen de mannenmode, een beweging eenmaal gestart en die ook niet meer te stoppen is. De forecaster geeft voorbeelden van bijvoorbeeld Harry Styles die in een jurk op de cover van de Vogue stond, maar ook het feit dat de rok bij Louis Vuitton en Molly Goddard terugkomt in de collecties. Een herdefiniëring van wat het betekent om man te zijn en niet bang te zijn te experimenteren.

Louis Vuitton, AW21, Catwalkpictures.com

Molly Goddard, AW21, Catwalkpictures.com

Dat duurzaamheid en het hergebruik van restmateriaal speelt in de modebranche, is geen geheim. Van den Hoek onderstreept dat men steeds meer gaat ontwerpen vanuit het materiaal. De branche gaat steeds minder uit van virgin materialen, maar gebruikt juist al bestaande stoffen en soms zelfs al bestaande items. Het combineren van diverse items, door het upcyclen van kledingstukken is dan ook geen gek verschijnsel, maar zelfs bij ‘verse’ ontwerpen wordt gezien dat twee klassieke items gecombineerd worden. “Het is dus geen patchwork”, maar bijvoorbeeld de bovenkant van de een en de onderkant van de ander. Ook het combineren van twee compleet verschillende werelden speelt in de modebranche, denk bijvoorbeeld de outdoor en praktische wereld van The North Face en de luxe modewereld van Gucci. De combinaties van diverse ‘werelden’, items en stoffen, zorgt ervoor dat nieuwe silhouetten ontstaan in de mannenmode.

Kortom: Waar kan men zich op verheugen voor het herfst/winter 2022/23 seizoen? Een kleurrijker wintermode palet dan ooit te voren, de terugkomst van de ridder, nieuwe silhouetten en de viering van zelfexpressie.