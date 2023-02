Rino & Pelle neemt verkoop in eigen hand: nieuwe showrooms in Lijnden en Venlo

Na bijna 25 jaar de verkoop in Nederland middels diverse agenten uitbesteed te hebben, komt de verkoop van Rino & Pelle weer in eigen beheer. De reden hiervoor zijn de toegenomen automatiseringsmogelijkheden van de verkoop via sales platforms als Fashion Cloud en EDI.

Touwtjes in handen helpt ontzorgen

Volgens Daniel Libner, head of global sales, werd het noodzakelijk om zelf de touwtjes van de verkoop in handen te nemen. De modewereld is constant in beweging en verlangt meer en meer flexibiliteit. Door de toegenomen digitaliseringsmogelijkheden ontstaan win-win situaties voor de klant en Rino & Pelle.

Met de nieuwe inkoop/verkoop-structuur kan Rino & Pelle vanuit de backoffice in Venlo de klant beter ontzorgen, met voordelen voor beide partijen. Libner legt uit: “We krijgen dagelijks automatisch datasets en sales-reports van klanten binnen via Fashion Cloud, daarmee kunnen we perfect onze collecties in de winkels van de aangesloten klanten aan- en bijsturen. Vanuit de Fashion Cloud tool kunnen we klanten namelijk direct suggesties sturen om hun verkochte voorraad weer aan te vullen. Klanten krijgen door deze tool de mogelijkheid om hun goed lopende artikelen snel weer na te bestellen zonder dat ze het zelf in de gaten hoeven te houden.”

Vanwege het succes van deze werkwijze heeft Rino & Pelle nu afspraken met diverse klanten gemaakt, zodat zij de voorraad tot een vooraf afgesproken datum automatisch mogen aanvullen. Het mag duidelijk zijn dat dit geweldig werkt – zeker met bestsellers. “Aan de andere kant kunnen wij nu ook zien dat bepaalde artikelen die bij de ene klant niet goed lopen bij een andere klant wel goed lopen”, benadrukt Libner. “Op basis van deze data kunnen wij een omruilvoorstel naar onze klant sturen en daarvoor een bestseller in de plaats sturen.”

Data gebruiken en een nauwere samenwerking met de klant aangaan, waardoor beide partijen profiteren – dat is dus de insteek van het verhaal.

Een positief afscheid

Omdat de werkzaamheden vanuit de eigen backoffice moeten plaatsvinden, is dan ook in goed overleg besloten om afscheid te nemen van Ronald Heere. “Hij heeft ons naar volle tevredenheid vertegenwoordigd”, benadrukt Libner.

“Toen besloten werd om de verkoop zelf aan te gaan sturen is ook de keuze gemaakt om uit het World Fashion Centrum te vertrekken zodat we de klant een grotere merkbeleving kunnen bieden. Hiervoor was een nieuwe showroom noodzakelijk”, legt algemeen directeur Andre Kuijpers uit. Kuijpers: “Met de nieuwe showroom aan de Singaporestraat in Lijnden verzekeren wij onszelf van een energieneutraal gebouw wat, net als ons merk, klaar is voor de toekomst. We zetten daarnaast hoog in op merkbeleving. In de showroom ervaart de klant van Rino & Pelle dat op een heel nieuw level.”

Dubbele opening

Naast de nieuwe locatie in Lijnden opende het merk ook een nieuwe showroom in Venlo, op het hoofdkantoor van Rino & Pelle. “Het voordeel daarvan,” legt Kuijpers uit, “is dat je zo ook dicht bij één van onze grootste afzetmarkten, Duitsland, zit. Dat ligt hier op een steenworp afstand.”

Met de twee showrooms, in Lijnden en Venlo, kan het team de klanten in Nederland én in het grensgebied in principe zelf bedienen. Vanzelfsprekend hebben beide locaties de herkenbare Rino & Pelle uitstraling gekregen. Kuijpers ziet de nieuwe showrooms en de controle die het team van Rino & Pelle daarmee terugkrijgt als een belangrijke stap en als een waarborg voor de toekomst.