Rino&Pelle SS’23 Collectie

Rino&Pelle is vol enthousiasme het nieuwe verkoopseizoen SS’23 ingestapt. Na hun succesvolle deelname aan de Premium beurs in Berlijn en de Pure in Londen, waar ze veel positieve reacties hebben mogen ontvangen, gaan de sales ontzettend goed!

Tijdens het AW’22 seizoen heeft Rino&Pelle het label ‘RINO’ geïntroduceerd. Met de introductie van het label RINO by Rino&Pelle maakt het merk een duidelijke verdeling tussen de outerwear lijn (Rino&Pelle) en haar ready-to-wear collecties.

Het merk is aan het groeien en daardoor is de SS’23 ready-to-wear collectie nog uitgebreider.

Het modelabel gaat dit seizoen maar liefst vier verschillende drops lanceren. Bij de eerste drop ligt de focus volledig op de outerwear daaropvolgend is de veelzijdige RINO-collectie onderverdeeld in drie verschillende drops met ieder een eigen thema, kleurenpalet en leveringsvak. Het merk houdt zich altijd vast aan haar klassieke en vrouwelijke karakter waarmee het modelabel bekend staat bij haar klanten.

Naast haar bekende bestsellers introduceert Rino&Pelle tal van items in nieuwe materialen, kleuren en vormen. Verwacht een frisse zomerse look met de stijl die je van RINO gewend bent, van tijdloze basics tot trendy items.

Rino&Pelle Outerwear | Desert Dreams

De nieuwe outerwear collectie van Rino&Pelle is minimalistisch en krachtig, maar ook zacht. Het merk is geïnspireerd door de blauwe lucht aan de horizon en vindt sereniteit in de open ruimte. Rino&Pelle combineert golvende lijnen, zachte vormen en natuurlijke tinten met harde silhouetten en felle kleuren. Trendy quilted jassen, licht gewatteerde jassen en elegante en tijdloze trenchcoats zetten de toon in deze outerwear collectie. De trenchcoats zijn gemaakt in verschillende nieuwe materialen en flitsende kleuren, maar ook de bestselling kleur; ‘warm-sand’ mag niet ontbreken. Verder bevat de collectie verfrissende sophisticated lange parka’s en reversible jassen in een nieuwe zachte katoenmix. Het vrouwelijke design van Rino&Pelle wordt samengebracht met functionaliteit in haar sportieve parachute jassen en regenjassen.

Rino&Pelle, SS23

RINO Drop 1 | Tropical cocktail

Klaar voor een zomerse cocktailparty? Een combinatie tussen casual en chic zijn de ingrediënten voor een perfecte look. Vrouwelijkheid gecombineerd met moderne elementen vormen de basis van deze collectie. Trek je chique sandalen aan en knoop je blousje op, combineer kleuren als fel blauw met olijfgroen of goud met zand kleuren. Deze collectie is er voor iedere zomerse gelegenheid!

De eye-catchers van deze drop zijn zonder twijfel de poplin overhemden en jurken gemaakt van zijde zacht katoen. Oversized stijlen te combineren met luchtige broeken of een short voor de warme zomer dagen. De double breasted blazer met bijpassend shortje, voor een chique party look of draag het casual met een basic shirt en een oversized knit item.

In flora en fauna heeft RINO haar inspiratie gevonden voor haar nieuwe print: ‘Tropical Leaves’. De zachte perzikkleurige print is zowel klassiek als vlot.

Rino&Pelle, SS23

RINO Drop 2 | Bloooom!

Het is tijd voor de lente! Bloesems komen uit en we zijn klaar voor nieuwe kleurcombinaties. Ontdek dreamy pastel tinten en felle kleuren in combinatie met paisley- en bloemprinten, borduursels en zachte en Bretonse strepen.

Deze romantische en opvallende drop bestaat voor een groot deel uit het bekende brei programma van Rino&Pelle dat dit seizoen wederom verder is uitgebreid in nieuwe kleuren, texturen en prints. Van oversized vesten met ballonmouwen tot colourblocking zomerse breisels.

Wat nieuw is dit seizoen is de 100% viscose ‘flowy mini wardrobe’ en de gekleurde denim items. Suit up or Suit down, deze veelzijdige collectie heeft het allemaal. Van klassieke pakken; blazer met bijpassende broek en geplooide jurken in bloom en leopard prints tot gestreepte oversized truien, flowy viscoses in paisley en fluffy items.

Rino&Pelle, SS23

RINO Drop 3 | Batik Beauty

Voel het warme zand tussen je tenen en bekijk de prachtige goudgele zonsondergang. Het is hoogzomer en je geniet van dat heerlijke briesje. Ontdek de beach-ready jurken van RINO. Deze soepel vallende jurken met een minimalistisch streepje zijn een must-have op het strand deze zomer, maar kunnen ook gestyled worden voor een dag in de stad.

De focus ligt binnen deze collectie op romantische, bohemian vibes met safari-invloeden en minimalistische zomerse breisels. Ontdek de prachtige Batik print of kies voor een effen look in de felle kleur fuchsia. Met deze collectie is het tijd voor een zomerse fiesta!

Houdt het zomerse gevoel in gedachte want de vakantie komt er aan...

Rino&Pelle, SS23

Eco Friendly

Het team van Rino&Pelle is zich bewust van de impact die de mode-industrie heeft op ons milieu. Daarom streeft het label naar milieuvriendelijke alternatieven om hun voetafdruk te verkleinen. Tijdens SS’22 heeft Rino&Pelle voor het eerst ‘Eco Friendly pieces’ geïntroduceerd en deze worden ieder seizoen uitgebreid. ‘Eco Friendly Pieces’ zijn gemaakt van gerecyclede grondstoffen of het materiaal is op een duurzamere manier geproduceerd. Beide manieren dragen bij aan een duurzamer product. De ‘Eco Friendly pieces’ zijn te herkennen aan de speciale hangtag: ‘I am an Eco Friendly Piece’, zodat klanten kunnen zien welke artikelen deel uit maken van het duurzaamheidsprogramma van Rino&Pelle.