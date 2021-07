Rino&Pelle SS22: de Franse muze flaneert door de tuinen van Versailles in felle bloemenprints

Rino & Pelle staat bekend om haar kleurrijke collecties, comfortabele en goede snit. De Rino & Pelle muze houdt van elegante basics met hier en daar een bling-elementje. De SS22 collectie bevat nieuwe trendy items, met variaties in kleur, print en vorm.

De muze voor de SS22 collectie is de Franse vrouw. Kunt u dit toelichten?

“We hebben het concept voor de collectie volledig gebouwd rond de Franse vrouw, die we neer wilden zetten in al haar nonchalance. De vele kleuren en felle prints drukken het verlangen naar vrijheid uit na de uitdagingen van het afgelopen jaar en zijn uitgevoerd in verschillende variaties om elk type vrouw aan te spreken.”

De Franse muze van Rino & Pelle SS22 flaneert door de tuinen van Versailles, een decor dat als inspiratie heeft gediend. Ze wil kleur terug brengen in het leven en draagt bloemen, paisley en art-deco prints, geometrische patronen, gekleurde breisels, luxe trenchcoats en soepel vallende jurken gemaakt van fijne materialen.

“Qua silhouet bevat de collectie mooie slankmakende vormen. De Rino & Pelle vrouw is geen stoere vrouw in SS22, ze kleedt zich juist elegant.”

Beeld: Rino & Pelle SS22

Hoe ziet de collectieopbouw eruit voor SS22?

De SS22 collectie kan worden onderverdeeld in verschillende categorieën, als kledinglijnen binnen de algemene seizoenscollectie. Het ontstaansrecht van het Nederlandse merk is outerwear en dit blijft een kernpunt van de collecties. “In Outerwear hebben we dit seizoen de focus gelegd op lightweight quilted jassen (denk aan lange oversized jassen, korte sportieve items en waistcoats) maar we brengen ook wat meer ‘casual chic’ in jassen (denk aan trenchcoats, dustercoats en raincoats).” Daarnaast is er de ‘Faux collectie’. “Denk aan vegan leathers in solid kleuren en Faux Suede in solid en print. De military stijl komt terug in een vegan leather variant maar ook in canvas, denk aan een field jacket of oversized blouse.”

Beeld: Rino & Pelle SS22

De nieuwe ‘Cosy Gear’ lijn bevat loungewear met een chic accent. “Cosy Gear komt terug in verscheidene co-ord setjes maar de stukken uit deze lijn kunnen ook zeker chic gestyled worden als losse items.” Een Ready To Wear lijn kan natuurlijk niet ontbreken. “Onze Ready to Wear collectie bestaat uit allerlei zomerse materialen, waaronder items in katoen broderie-anglaise, en prints zoals onze Art-Deco print in zachte pastelkleuren.”

Aan de accessoires is eveneens gedacht. Vrouwen kunnen zich van top tot teen in de designs van het merk hullen, van outerwear tot aan tassen en sjaals in de prints van de SS22 collectie.

Beeld: Rino & Pelle SS22

Rino & Pelle is ook begonnen met een homewear collectie met de naam Home Stories. Vanwaar deze keuze?

“We zijn begonnen met een eerste homewear-lijn met plaids en kussens gemaakt van dezelfde stoffen en in dezelfde prints als de silhouetten uit de SS22 collectie.”

Rino & Pelle is begonnen als lederwarenbedrijf. Bestaat een groot aandeel van de collecties nog steeds uit leer?

“We hebben de keuze gemaakt om het aandeel van leren items te reduceren en juist vol uit te pakken in Vegan Leather kwaliteiten, zowel synthetische varianten als natural fiber mixes. Leer en split suede brengen we in een zeer gereduceerde vorm maar blijft een klein onderdeel van onze collectie.”

Beeld: Rino & Pelle SS22

Rino & Pelle heeft geen eigen winkels maar verkoopt via wholesale, wat zijn de grootste markten voor het merk?

“Nederland, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk.”

Ook heeft Rino & Pelle een webshop. Beslaat e-commerce een groot aandeel van de verkoop?

“Onze webshop is vooral een brandingtool, zoals ons instagramaccount. De webshop is voor ons als merk de manier om zelf de connectie met de eindconsument te onderhouden.”

Hoe is Rino & Pelle omgegaan met de uitdagingen van het afgelopen jaar?

“Het afgelopen jaar heeft Rino & Pelle het zeer goed gedaan bij onze partners, wat we terug zagen in de vele nabestellingen in de winter. De zomer kenmerkte zich tevens door een goede doorverkoop. Wij zijn als merk super trots op onze retailers.”

Klopt het dat Rino & Pelle deelneemt aan online modebeurs Digital Fashion Week en zich voegt bij modeplatform Fashion Cloud?

“Wij nemen voor de eerste keer deel aan Digital Fashion Week, een concept dat is ontstaan om te zorgen voor invulling na de afgelaste fysieke beurzen. De samenwerking met B2B platform Fashion Cloud en internationaal platform Joor zijn eveneens nieuw voor SS22. Klanten kunnen hier direct orders plaatsen en verdere informatie over ons merk vinden.”

Beeld: Rino & Pelle SS22