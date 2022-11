Rock your alter ego - Flash collectie SS23

Alter Ego is een brand vol vuur en passie dat streeft naar het hoogst haalbare niveau en kwaliteit. De collecties stralen een luxe stijl uit en zijn speciaal ontworpen om naadloos in elke garderobe te passen. Alter Ego wordt steeds meer herkenbaar en zichtbaar in het Nederlandse straatbeeld. Naast de twee hoofdcollecties ontwikkelen ze ook twee keer per jaar een flash collectie, zodat er een continuïteit is aan vernieuwing.

De flash collectie spring summer ’23 kenmerkt zich door het gebruik van suède voor zowel dames als heren. Het is geïnspireerd op de successen uit de vorige collecties. Een zo’n succes was de Bibi in het leer. Een blouse in ponchostijl met een double-breasted effect, gemaakt van een zachte luxe kwaliteit leer. Voor de flash collectie is er gekozen om deze in het suède te ontwikkelen in de kleuren grey taupe en light army green.

Alter Ego, SS23 collectie

In dezelfde kwaliteit en kleuren zijn er een vrouwelijk shortje, stoer cargo rokje en een jogger met stretch toegevoegd. Alter Ego gelooft in de kracht van iedere unieke vrouw.

De flash collectie voor de heren bestaat uit drie nieuwe modellen. Een stoere reversible jas met hoodie, een luxe bodywarmer met een verfijnde padding en een mooi vernieuwend gilet. Deze modellen zijn verkrijgbaar in 2 nieuwe kleuren grey taupe en graphite.

Alter Ego, SS23 collectie

Naast de drie nieuwe ontwerpen voegen we regelmatig nieuwe kleuren toe aan de bestaande modellen die het hele jaar doorlopen. De nieuwe kleur die is toegevoegd is de mooie warme kleur dark taupe.

Alter Ego is alweer druk bezig met de voorbereidingen van Fall Winter ’23. Deze collectie belooft veel variatie, vernieuwing met een touch of high fashion.

Be your ALTER EGO. Let’s make our story yours!