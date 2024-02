Rose Supreme - De iconische bloem houdt stand in accessoiretrends

Tijdens het recente damesmode catwalkseizoen hebben rozen hun titel als koningin der bloemen waargemaakt. Provocerende, over de top, bijna surrealistische toepassingen waren te zien in schoeisel, accessoires en sieraden, die opnieuw definieerden hoe bloemen kunnen breken met traditie en zich manifesteren op onverwachte en verleidelijke manieren voor de lente, de herfst winter 24/25 en daarna.

OVER: Anush Mirbegian, directeur schoenen en accessoires bij Fashion Snoops, belicht de accessoiretrends in de aanloop naar het koopseizoen.

Balmain SS24 Credits: ©Launchmetrics/spotlight

Rozen overstijgen hun botanische identiteit en herinneren ons aan hun diepe weerklank in onze cultuur. Ze vertegenwoordigen bedwelmende schoonheid, mysterie en een beetje duisternis met die scherpe doorns. Symbolen zoals bloemen die standvastig blijven in hun vermogen om te groeien en te bloeien, zelfs onder zware omstandigheden, voelen bijzonder aangrijpend gezien onze huidige staat van wereldwijde onrust. Recente verslechteringen van de wereldwijde rechten van vrouwen en meisjes hebben een klimaat van onrechtvaardigheid tussen mannen en vrouwen gevoed. Als reactie hierop zijn er in het oog springende bewustwordingsprotesten en campagnes zoals de #TheWomenLifeFreedom-beweging en wereldwijde bondgenootschap ontstaan ter verdediging van het recht op lichamelijke autonomie voor alle mensen. Deze door waarden gedreven maatschappelijke verschuivingen hebben belangrijke gesprekken over kwesties die specifiek zijn voor vrouwen en de vrouwelijke ervaring nieuw leven ingeblazen.

Palomo Spain SS24 Credits: ©Launchmetrics/spotlight

Het suggestieve leidmotief dook op tijdens SS24 NYFW met Alejandro Gómez Palomo's collectie voor Palomo Spain, waarmee hij vorm gaf aan heersende genderinclusieve sentimenten die diep resoneren met de culturele tijdgeest. In samenwerking met het Spaanse merk Bimba y Lola werden tassen gevormd tot uitvergrote leren rozen. Sieraden waren sierlijk en zeer surrealistisch, vertaald naar metalen bloemen die oren versierden en in chokers waren verwerkt. Sandy Liang zette haar spel met meisjesachtige kledingcodes voort met rozetten van zijde en verwerkt in satijnen riemen. De toepasselijk genaamde ontwerpster Rosie Assoulin omarmt rozen al lange tijd als een terugkerend thema. Hier prijkten delicate rode bloemblaadjes op haar Mary Janes met platte zolen en verfraaiden ze levendig gekleurde looks met bloemenspelden. Bronx en Banco toonden hun artistieke bekwaamheid door vermiljoenkleurige bloemen te creëren in de vorm van bungelende ear cuffs.

David Koma SS24 Credits: ©Launchmetrics/spotlight

In Londen bracht David Koma zijn subversieve kant naar de huis-tuin-en-keuken bloem. De bloemen waren ingelegd met strass-steentjes en werden toegevoegd aan halskettingen en armmanchetten. Gedurfde proporties werden gespot op opgeblazen prints op kniehoge laarzen, en doornen werden ook uitvergroot, van hun stengels gescheiden en getransformeerd in handtasjes met metallic afwerking.

Balmain SS24 Credits: ©Launchmetrics/spotlight

Als afsluiting van het seizoen tijdens PFW toonde Balmain vermiljoenkleurige flora gelaagd op hakken met bandjes. Levensechte boeketten tuimelden uit leren tassen en acetaatrozen en metalen doornen omrandden brillen met rode glazen, waardoor een visioen door een roze bril opnieuw werd verbeeld. Rozen worden vaak gegooid tijdens de laatste buiging van een ontroerende voorstelling als een gebaar van waardering, en het leek passend dat de bloemen ook een thematische rode draad vormden door Sarah Burton's laatste collectie voor Alexander McQueen. Rendities van Engelse rozen waren te zien op oversized enkelvoudige oorbellen, terwijl zilverkleurige ringen om de vingers van het model wikkelden. De bloem met dubbele betekenis zou ook geïnterpreteerd kunnen worden als een symbolisch afscheid, aangezien Burton's vertrek betekende dat er niet langer een leidende vrouw aan het creatieve roer van een van de Kering merken zou staan, een feit dat explosief in de sociale media verscheen na de aankondiging van haar opvolger, Seán McGirr.

Alexander McQueen SS24 Credits: ©Launchmetrics/spotlight

Nu het zwaartepunt van de ‘meidencultuur’ verschuift naar wat het betekent om een vrouw te zijn in de wereld van vandaag, rijpt de evolutie van gezoete, pastelkleurige kokette esthetiek, gelaagd met kant, parels en strikken (die misschien wel een overload aan sociale media hebben bereikt) tot wat kan worden gezien als een cruciaal moment van verandering. Het is geen wonder dat rozen worden afgestemd op diep sensuele roodtinten die vol vitaliteit en emotioneel gedreven zijn. Consumenten worden door gevoelens van onzekerheid geleid, op zoek naar een verleidelijk gevoel van optimisme in de herfst- en wintermaanden. Roodtinten vervullen dat gevoel van verlangen, roepen ontzag op en sluiten aan bij onze groeiende betrokkenheid bij ervaringsgericht ontwerpen. Met FW24 voor dames voor de deur zal de aantrekkingskracht van deze krachtige emblematische bloem met haar onverstoorbare passie groter zijn dan ooit.

Dit artikel werd eerder gepubliceerd op FashionUnited UK. Vertaling en bewerking naar het Nederlands door Caitlyn Terra.