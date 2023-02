Rotterdamse modeontwerper Joline Jolink stelt productieplafond in tegen overconsumptie

De Rotterdamse modeontwerper Joline Jolink gaat in tegen overconsumptie en trapt met haar eigen bedrijf op de rem, althans als het op produceren aan komt dan. Jolink stelt namelijk een productieplafond in en wil maximaal 20.000 nieuwe kledingstukken per jaar produceren, schrijft de modeontwerper in een persbericht.

Als ondernemer heeft Jolink een groei-ambitie die past bij een duurzame toekomstdroom, schrijft ze. “Met het productieplafond is de groei voor mezelf te verantwoorden, onderzoek ik een alternatief, evenwichtig bedrijfsmodel en geef ik het gevoel van onbehagen over de kledingindustrie een plek.”

Inspiratie haalde ze uit de natuur. “Een boom groeit niet door tot in de hemel. Zijn stam wordt dikker, zijn vruchten zoeter en zijn wortelstelsel verdiept zich, maar eindeloos lineair doorgroeien zal hij niet.” De onverwachte snelle groei van haar bedrijf zette Jolink aan het denken: hoe groot wil ze worden? Al snel komt de modeontwerper tot de conclusie: ze wil meer aandacht voor het ontwikkelproces en meer kwalitatieve ontwerpen leveren.

Jolink vertrouwt erop dat haar klanten voldoening en inspiratie uit het productieplafond halen. “Dat zien we nu al aan de betrokkenheid bij ons tweedehands-platform Nieuwe Liefde. Dat groeide in 2022 en gaat een grotere rol spelen in de toekomst. Net als repareren. Op deze manier betrekken we de mensen bij het creëren van een kringloop."

"Als iemand een van die 20.000 nieuwe items aanschaft, zijn we samen verantwoordelijk voor de kwaliteit en de levensduur ervan", gaat Jolink verder. "Wanneer iets goed en stijlvast is ontworpen en gemaakt, en het wordt liefdevol onderhouden en gerepareerd, dan blijft het in omloop. We hebben het dan over een andere vorm van circulariteit. Een die hand-in-hand gaat met minderen. Misschien kan het productieplafond dan zelfs elk jaar wel naar beneden bijgesteld worden.”

Het is volgens Jolink ongebruikelijk om transparant te zijn over productieaantallen. Toch kiest ze ervoor om dit te delen en hoopt dat het iets in beweging brengt. “Het is eenvoudig: bedrijven moeten minder produceren. Overconsumptie is niet alleen de verantwoordelijkheid van het individu.”