Rotterdamse winkel Objet Trouvé lanceert collectie met schoenontwerper Michel Vivien

Objet Trouvé is een samenwerking aangegaan met Parijse schoenenontwerper Michel Vivien. Objet Trouvé meldt dat in een persbericht. De partijen lanceren twee exclusieve schoenen. De samenwerking is de eerste in een reeks collabs onder de naam ‘ Icons’ van Objet Trouvé.

De limited edition collectie bestaat uit een pump en een loafer. De pump is geinspireerd op de pump die door actrice Julia Roberts wordt gedragen in de film Pretty Woman. Daarnaast is ook een loafer ontworpen. “ Loafers zijn voor mij wat overhemden zijn in een vrouwengarderobe,” aldus Josje Theuns, een van de oprichters van de Rotterdamse kledingboetiek in het persbericht. “ Van oorsprong bedoeld voor mannen, maar de voeten van een vrouw juist heel elegant en vrouwelijk.

De Objet Trouvé x Michel Vivien-schoenen zijn vanaf vandaag, 13 februari verkrijgbaar in de online en fysieke winkel van Object Trouvé. De Icons-serie zal verder gaan gedurende het jaar met andersoortige items. “ We willen graag iconische ontwerpen maken die de modeseizoenen overstijgen. Ook zijn deze samenwerkingen voor ons de perfecte manier om onze visie nog beter tot uiting te brengen: in elk ontwerp komt een stukje nostalgie, een persoonlijk verhaal uit onze gedeelde geschiedenis naar voren.”

Beeld: via Object Trouvé