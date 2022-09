Ruben Jurriën wint Lichting 2022 met afstudeercollectie ‘Pak van mijn hart!’

Ruben Jurriën is de winnaar van Lichting 2022. Dat werd vanmiddag bekend na de jaarlijkse Lichting-show in de creatieve hub Capital C aan het Weesperplein in Amsterdam. Tijdens de show lieten zeven geselecteerde alumni van Nederlandse modeacademies hun werk zien, evenals drie alumni die werden gekozen via een open call.

De internationale jury bestond dit jaar uit redacteur van Sleek Magazine en consultant Nayeun Kim, textiel- en modeontwerper Karime Salame Sainz, Fashion Film Festival-oprichter Anil Atalan en Isabella Shepherd, curator e-commerce bij Not Just A Label. De jury was gecharmeerd van Jurriëns ‘positieve, vrolijke boodschap’, vertelt Atalan na afloop van de show. “Daarbij was zijn collectie extreem gepolijst. Deze heeft zowel artistieke als commerciële waarde.”

Jurriën gaat naar huis met de Lichting Award ter waarde van 10.000 euro en juridisch advies door Van Kaam Advocaten ter waarde van 5.000 euro. “Ik heb hier echt van gedroomd,” zegt een stralende Jurriën als FashionUnited hem na de uitreiking spreekt. “Ik ben ontzettend blij dat er steun is voor mijn verhaal, dat er geluisterd wordt naar mij, als iemand die plus-size is en queer, en dat er geloofd wordt in mijn toekomstplannen.”

Collectie ‘Pak van mijn hart!’ steelt harten van Lichting-jury

Jurriën, afkomstig van het Amsterdam Fashion Institute (AMFI), was zelf zijn eerste model tijdens de show. Hij kwam op met verende tred, gekleed een T-shirt met horizontaal ingenaaide stropdassen, een rode broek, en een rode pet met lint.

De greep uit Jurriëns’ afstudeercollectie die werd getoond bevatte meerdere verwijzingen naar traditionele mannenmode: naast de ingenaaide stropdassen waren er ook een krijtstreeppak, een trenchcoat en een overhemd bij. Maar in plaats van getailleerd en nauwsluitend waren zijn ontwerpen losvallend, lang, of voorzien van grote volants. ‘Flamboyant’, is hoe Jurriëns zijn werk zelf beschrijft. En speels is het ook: de krijtstreep is een werkelijkheid een hartjespatroon, en verschillende kledingstukken zijn voorzien van beeltenissen van Toetie, Jurriëns’ knuffel uit zijn kindertijd. Toetie gaf hem vroeger een gevoel van veiligheid en geborgenheid, vertelt Jurriëns. “Dat gevoel wilde ik vasthouden.”

De collectie heeft de titel ‘Pak van mijn hart!’, een verwijzing naar kleermakerschap en naar de opluchting die Jurriën voelde toen hij zijn visie op mode werkelijkheid zag worden, legt hij uit. Die visie is er een van positiviteit en inclusiviteit. De kleding van Jurriën is ook voor ‘mensen die niet in de standaard passen’, zegt hij. “Je lichaam moet nooit een barrière zijn om mode te kunnen beleven.” Zijn creaties zijn one-size-fits-all, of met een simpele handeling te vergroten of te verkleinen. “In één broek kunnen acht maten.”

Met de geldprijs wil Jurriën zijn eigen studio beginnen, zegt hij. “Ik wil dat mijn kledingstukken gedragen worden. Ik wil ze de straat op krijgen.”

Lichting werkt voor het eerst met open call

Voorheen werden de deelnemers aan Lichting enkel geselecteerd door de zeven deelnemende modeacademies: de Maastricht Academy of Fine Arts and Design (MAFAD), de Willem de Kooning Academie (WDKA) in Rotterdam, de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten (KABK) in Den Haag, de Gerrit Rietveld Academie in Amsterdam, Artez Institute of the Arts in Arnhem, het Amsterdam Fashion Institute (AMFI) en de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht (HKU). Elke academie koos dan twee alumni uit die hun werk tijdens Amsterdam Fashion Week konden laten zien.

Dit jaar werd het aantal geselecteerde alumni per academie teruggebracht tot één. Afstudeerders die niet door een academie werden geselecteerd konden zich dit jaar voor het eerst zelfstandig aanmelden voor Lichting, via een open call. Daaruit werden achttien ontwerpers gekozen. Zij toonden samen met zeven door de academies geselecteerde ontwerpers hun werk aan de jury. Daaruit kwamen tien finalisten, die vanmiddag een show gaven in Capital C.

Het was moeilijk om uit de tien finalisten een winnaar te kiezen, aldus Salame Sainz. “Elke ontwerper had een heel eigen verhaal.” Dat was niet zelden sterk persoonlijk: het werk van Jurriën is daarvan een voorbeeld, maar ook de collectie van Bryan Borghans (MAFAD), die hij baseerde op zijn eerste bezoek aan dancefestival Tomorrowland. Rowen Lammers (HKU), nam het publiek middels haar ontwerpen mee naar buurt waar ze opgroeide, een ‘hysterische, vulgaire plek waar de harde kern een liefde deelt voor voetbal, André Hazes, de winkel op de hoek en het jaarlijkse straatfeest.’

Over Lichting

Lichting is een initiatief van Amsterdam Fashion Week en HTNK International en wordt ondersteund door Meester Koetsier Foundation en Van Kaam Advocaten. Tijdens Lichting tonen tien talentvolle afgestudeerden van Nederlandse modeacademies hun werk. Het doel van Lichting is om veelbelovende ontwerpers een springplank te bieden richting een levensvatbare carrière.