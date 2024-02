Ruches, veren en haakwerk: Madrid maakt van vakmanschap een trend

De collecties van de Madrid Fashion Week stonden dit seizoen in het teken van handgemaakte details, de culturele achtergrond van Spanje en waren vaak gekoppeld aan aan gelegenheids- en bruidsmode. Sommige elementen keren seizoen na seizoen terug op het Spaanse mode-evenement, terwijl andere de algehele look en feel van de gelegenheid een extra tintje gaven. Tijdens een bezoek aan de Spaanse hoofdstad nam FashionUnited de trends voor herfst/winter 2024 onder de loep.

Zij-sleep

Zij-sleep in collecties van Isabel Sanchis, Roberto Torretta, Hannibal Laguna en Claro Couture (van links naar rechts) Credits: ©Launchmetrics Spotlight

Slepen - extra lang of aan de kortere kant - waren niet ongewoon, vooral binnen gelegenheidskleding en bruidsmode, en ze waren niet altijd zo wit als een trouwjurk. In Madrid was dit seizoen een zijdelingse versie te zien als een opvallend detail op elegante jurken in pastelkleuren of een eveneens populair gedurfd blauw. De zij-sleep viel ook op als een gedrapeerd element op een gestreepte broek, gecombineerd met een overhemd en stropdas, en heeft zich zo een plaats verworven in de moderne mannenmode.

Jurken met veren

Jurken versierd met veren bij Isabel Sanchis, Duyos, Claro Couture en Adria Egea (van links naar rechts) Credits: ©Launchmetrics Spotlight

Veren waren een favoriete materiaalkeuze in collecties geïnspireerd op 'high tailoring'. Als vogels pronkten de modellen met hun verenkleed in al zijn pracht. Verschillende merken zoals Isabel Sanchis, Duyos en Adria Egea gingen de donkere kant op en deden denken aan de verwrongen producties van Alfred Hitchcock. Naast rondcirkelende raven waren er ook nachtbrakers in beweging, zoals te zien was op de catwalk van Claro Couture. Het Spaanse label versierde een strakke jurk met een rode smokey print en individuele veren. Samen met een rode pluche jas die licht om de blootgestelde schouders werd gedrapeerd, weerspiegelde de look de neiging naar het Parijse nachtleven en Moulin Rouge, zonder het showgirl-aspect.

Ruches

Ruches als decoratie op Suarez, Hannibal Laguna, Mans en SimorraCredits: ©Launchmetrics Spotlight

Details met plooingen, die populair zijn in traditionele flamencojurken, bieden aanzienlijk meer theatraliteit. Deze speelden ook een belangrijke rol tijdens de modeweek in Madrid, en waren vooral prominent aanwezig binnen de ruchetrend. Ruches werden niet alleen gebruikt als manchetten of om de onderkant van een jurk te zomen, maar waren ook te vinden in het decolleté van sommige collecties. Modeontwerpers gebruikten de stijl ook als alternatieve knoopsluiting of in de vorm van een grote drapering. Merken als Simorra en Hannibal Laguna kozen er daarentegen voor om de schouders niet te bedekken.

Transparante stoffen

Transparante stoffen bij Lola Casademunt van Maite, Odette Alvarez, Evade House, Adria Egea, Acromatyx en Claro Couture Credits: ©Launchmetrics Spotlight

Glanzende en transparante stoffen waren erg populair op de catwalk van Madrid Fashion Week, misschien ook vanwege hun luchtigheid bij warmere temperaturen. Voor FW24 gaven sommige ontwerpers de voorkeur aan tops met bloemenapplicaties, glitter en edelstenen, terwijl anderen kozen voor subtiele versies zonder verdere details. Qua kleur waren de transparante stukken vaak zwart en wit, maar er waren ook groene en rode accenten. Afhankelijk van de collectie werd het stuk zowel als statement als ondersteunend gebruikt. Claro Couture, bijvoorbeeld, toonde een bordeaux rode mesh top gecombineerd met een pluizige rok met ruches.

Haken

Haakwerk bij Simorra, Peter Sposito Studio, Pablo Erroz en Anystudio (van links naar rechts) Credits: ©Launchmetrics Spotlight

Een vleugje 'boho chic' in de stijl van het klassieke witte gehaakte tafelkleed en geborduurde gordijnen was een andere esthetiek die te zien was bij de deelnemende merken, grotendeels aanwezig in het gebruik van rokken, jurken en co-ord sets van shirts en broeken. Ondanks het luchtige uiterlijk leken de looks veel ondoorzichtiger dan de transparante stoffen. Ze kwamen ook terughoudender over qua kleur, meestal ton-sur-ton tentoongesteld, gecombineerd met zwart of naast een licht hemelsblauw.

Roségoud en brons

Bronzen details bij Casademunt, Felix Ramiro, Duyos en Custo BarcelonaCredits: ©Launchmetrics Spotlight

Een beetje meer kleur, zij het niet al te fel, was te zien in de roségouden en bronzen details van collecties zoals die van Lola Casademunt by Maite en Duyos, die deze licht glinsterende tinten hadden laten doorschijnen als een print tegen matte tinten. Ondertussen integreerde mannenmodemerk Felix Ramiro een bronskleurig overhemd met bruine mouwen in een materialenmix van bont en dierenprint.

Vinyl look

Vinyl look bij Acromatyx, Visori Studio en Malne (van links naar rechts)Credits: ©Launchmetrics Spotlight

Stukken met een vinyl look, die rechtstreeks uit de gepolijste autoreclames van Madrid Fashion Week sponsor Mercedes-Benz zouden kunnen komen, glommen ook. De lichtreflectie van de spotlights creëerde spannende patronen op jasjes, tops en rokken die veranderden afhankelijk van de beweging. Het kleurenpalet is opnieuw vrij ingetogen in zwart en grijsblauw. Aan de andere kant gebruikten merken als Visori Studio en Malne veel details zoals veren, kettingen en transparante stoffen om de algehele look op te fleuren.

