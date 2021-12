Ruim 150 Duitse bedrijven voeren campagne voor vaccinatie

“Impfen. What else?” zo luidt de slogan van Nespresso in Duitsland. Samen met ruim 150 andere bedrijven, waaronder e-tailer Otto, voert het campagne om mensen te motiveren een vaccinatie te nemen, zo meldt Duits nieuwsbureau DPA.

Bedrijven passen als onderdeel van de campagne bijvoorbeeld hun bedrijfsslogan aan. Grote bedrijven die aan de campagne meedoen zijn onder andere Shell, McDonald’s, Lidl, Burger King, Mercedes-Benz, Vodafone. Lidl gebruikt bijvoorbeeld “Impfen lohnt sich,” wat vertaald “Vaccinatie is het waard” is.

De campagne is bedacht door Berlijns advertentiebureau Antoni. “Merken hebben invloed en bereik. Dus waarom zouden we dit niet inzetten voor het berichten dat vaccineren de beste manier uit de pandemie is voor iedereen,” aldus Sven Dörrenbächer van het bureau tegen DPA. De gezamenlijke hashtag voor de campagne is #ZusammenGegenCorona.